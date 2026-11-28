Google suspend ses activités au datacenter de Farciennes suite au retrait de la licence par le ministre François Desquesnes, en attente de nouvelles directives officielles.

L'entreprise technologique américaine Google a annoncé la suspension immédiate des chantiers liés à son projet de datacenter situé à Farciennes, dans la province de Hainaut, en Belgique. Cette décision stratégique intervient suite à une nouvelle déclaration officielle du géant du numérique, qui précise que les travaux sont stoppés en attendant de nouvelles directives. Bien que l'entreprise affirme que les activités en cours reposent initialement sur des autorisations légales, la situation a été compliquée par l'absence de licence valide depuis l'été dernier, période marquée par une procédure intentée par les habitants de la région contre le projet industriel.

L'arrêt des travaux suite au retrait de la licence

Google confirme avoir suspendu ses opérations de construction à Farciennes pour respecter les instructions des autorités locales et se conformer à l'attente de nouvelles indications claires. Cette mise en pause est particulièrement notable car le constructeur informatique maintient que les travaux précédents étaient légalement autorisés avant la suspension. L'entreprise a engagé des recours juridiques pour contester la décision, mais a choisi de ne pas attendre l'issue finale de cette procédure judiciaire pour cesser les activités physiques sur le site, marquant ainsi un changement de posture face aux pressions politiques et environnementales locales.

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Conflit autour du refroidissement par eau de la Samber

Le cœur du différend porte sur la modification des plans d'ingénierie du site industriel, notamment en ce qui concerne les systèmes de refroidissement des serveurs. Google souhaitait initialement fusionner les deuxième et troisième datacenters du complexe en une seule structure et remplacer le système de refroidissement par air par un système utilisant l'eau de la rivière Samber. Cette approche vise à gérer la chaleur dégagée par les ordinateurs tout en assurant une continuité de service grâce à des générateurs de secours, une technologie standard mais très consommatrice de ressources hydriques.

Les résidents de la commune ont exprimé leurs inquiétudes concernant l'impact potentiel de ce changement sur la disponibilité locale de l'eau, des craintes amplifiées par la sécheresse de l'été précédent. Le ministre wallon de l'Aménagement du territoire, François Desquesnes, du parti Les Engagés, s'est fermement opposé à ces plans. Il a estimé que le changement climatique rendait de plus en plus difficile la garantie d'un débit suffisant dans la rivière pour alimenter les datacenters, conduisant au retrait officiel de la licence d'aménagement.

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Recours juridiques et surveillance par satellite

Malgré le retrait de la licence par l'administration wallonne, Google a contesté cette décision devant le Conseil d'État belge, où le dossier est toujours en cours d'examen. L'entreprise soutient que les travaux réalisés après la nullification de la licence étaient principalement destinés à sécuriser et à maintenir le site pendant la période de recours juridique. Les images satellites obtenues par l'organisation Greenpeace via la plateforme Planet Labs ont montré que Google avait continué à avancer sur la construction du toit du bâtiment depuis le mois d'août, ce qui a ravivé les tensions avec les défenseurs de l'environnement.

L'entreprise précise également qu'elle a poursuivi les travaux autorisés par la licence d'origine, qui n'est pas contestée et demeure valide. Cette distinction juridique est cruciale car elle permet à Google de justifier certaines actions entreprises sur le terrain tout en attendant une décision finale sur la modification controversée des plans initiaux du projet de datacenter géant.

Enquête administrative et prochaines étapes

Face à la complexité de la situation, le ministre François Desquesnes a annoncé le lancement d'une enquête approfondie. L'objectif est de déterminer si les chantiers en cours sont strictement conformes aux autorisations administratives encore en vigueur à ce jour. Cette investigation vise à clarifier les responsabilités potentielles en cas de non-respect des normes établies et à protéger les intérêts de la communauté locale face à l'expansion des infrastructures numériques.

Google a indiqué qu'il maintient un dialogue constructif avec les autorités compétentes pour les travaux restant sous le couvert de la licence initiale. L'entreprise affirme posséder plusieurs autorisations pour le développement global du campus de datacenters à Farciennes, dont la validité ne remet pas en question son existence légale. Les prochaines étapes dépendront entièrement des directives qui seront communiquées par les instances de régulation, laissant le projet dans une période d'incertitude administrative jusqu'à la résolution du conflit en cours.