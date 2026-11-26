Le gouvernement wallon suspend les travaux du datacenter Google à Farciennes. L'entreprise poursuit malgré l'absence de permis, provoquant l'ire de Greenpeace et un contrôle officiel.

Le Gouvernement wallon a ordonné l'arrêt immédiat des opérations de construction sur le site de Farciennes, occupé par la multinationale américaine Google. Cette décision brutale met fin aux activités des quelque 300 ouvriers présents sur la zone industrielle. L'administration régionale constate que l'entreprise poursuit ses travaux depuis plusieurs mois sans disposer d'une autorisation légale valide. Cette situation a conduit les autorités à intervenir directement pour faire respecter la légalité en vigueur sur le territoire.

Suspension immédiate des travaux illégaux à Farciennes

La mesure de blocage intervient après la découverte que Google n'édent plus de permis de bâtir depuis le début de l'été. Malgré cette absence de couverture juridique, l'entreprise a maintenu ses chantiers actifs au cours des derniers mois. Raphael Stokis, le délégué de l'administration wallonne, a confirmé la présence massive d'une centaine de travailleurs sur place lors de l'intervention. L'objectif premier de cette décision est de garantir le respect des normes environnementales et d'urbanisation établies par la région.

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Cette suspension touche directement une infrastructure majeure destinée à accueillir des serveurs informatiques de grande envergure. Le site de Farciennes devait devenir un pôle crucial pour le traitement des données numériques. L'interruption forcée des travaux signifie que les projets d'expansion et d'équipement technique sont actuellement figés. Les ingénieurs et les ouvriers doivent cesser toute activité physique sur la parcelle concernée par l'ordre de stop. Cette mesure administrative vise à protéger l'intégrité du site jusqu'à régularisation de la situation.

Positionnement de Google et réactions de l'opposition

L'entreprise californienne a déjà introduit un recours contentieux contre l'annulation de son permis initial. Cependant, Google ne s'est pas arrêté à la demande d'explication et a continué ses opérations jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Cette attitude a provoqué une vive opposition de la part des organisations environnementales. Greenpeace a qualifié publiquement cette démarche de irrespectueuse envers le voisinage et la législation en vigueur. Pour l'activisme écologique, le mépris des règles de construction représente une menace directe pour l'environnement local. La position de Google montre une volonté de faire prévaloir ses intérêts économiques sur le processus judiciaire en cours. Ce décalage entre la parole et les actes a exacerbé les tensions avec les riverains et les autorités locales. La société technologique assure vouloir maintenir un dialogue constructif avec les experts régionaux pour ses investissements.

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Enquête officielle et perspectives d'avenir

François Desquesnes, le ministre wallon de l'Infrastructure, a annoncé officiellement l'ouverture d'une enquête approfondie. Cette mission vise à vérifier l'ensemble des conditions ayant conduit à cette situation juridique complexe. Les investigations porteront sur les modalités d'octroi des autorisations antérieures et les responsabilités administratives engagées. Cette démarche garantit une transparence totale sur les causes de ce retard et de ces irrégularités. Le ministre entend clarifier la situation pour éviter toute récidive similaire dans d'autres projets d'envergure.

Un datacenter représente un bâtiment abritant des milliers de serveurs assurant le stockage et la diffusion des données mondiales. Ces infrastructures nécessitent une consommation énergétique importante pour le refroidissement et la continuité électrique. La présence de générateurs de secours est essentielle pour assurer la disponibilité permanente des services numériques. L'impact de ce projet sur le réseau électrique et les ressources locales fait l'objet d'une attention particulière. La régularisation de ce chantier conditionne l'avenir de l'investissement initial réalisé par le géant du web. Les prochaines étapes détermineront si les travaux pourront reprendre ou si le site devra être entièrement déconstruit.