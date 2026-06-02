Google lance un programme pour lutter contre les moustiques en utilisant la bactérie Wolbachia

Google a lancé un programme pour lutter contre les moustiques en utilisant la bactérie Wolbachia. Cette approche repose sur l'utilisation de la bactérie pour rendre les moustiques mâles incapables de se reproduire avec les femelles. La technique a déjà montré son efficacité dans certaines études et est considérée comme une alternative aux insecticides.

La stratégie de lutte biologique contre les moustiques mise en avant par Google repose sur l'utilisation de la bactérie Wolbachia pour rendre les moustiques mâles incapables de se reproduire avec les femelles.

Cette approche est considérée comme une alternative aux insecticides et a déjà montré son efficacité dans certaines études. Cependant, il est important de noter que la technique nécessite une répétition des lâchers pour être efficace, ce qui peut être un défi majeur.

De plus, certains scientifiques appellent à la prudence sur les résultats à grande échelle et soulignent que cette méthode est complémentaire à d'autres méthodes de contrôle. La question de l'impact sur les écosystèmes reste également une préoccupation





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