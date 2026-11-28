Le data center Google d'Aiseau-Presles est accusé de violer la loi en prélevant illégalement de l'eau dans la Sambre. Un contentieux majeur pour la région.

Google est au centre d'une polémique juridique en Wallonie pour avoir poursuivi les travaux de construction de son futur data center dans la commune d' Aiseau-Presles. Selon les accusations portées contre le géant de la technologie, l'entreprise aurait procédé aux excavations nécessaires à l'installation de ses infrastructures dans un contexte d'illégalité avérée. Cette situation bloque potentiellement l'implantation d'une partie du site stratégique pour le numérique régional et soulève des questions urgentes sur le respect des normes environnementales strictes en vigueur en Belgique.

Contournement illégal du captage d'eau dans la Sambre

L'élément déclencheur de cette accusation réside dans l'usage de l'eau lors de la phase de creusement des fondations. Le data center Google d'Aiseau-Presles est spécifiquement conçu pour utiliser de l'eau naturelle issue de la Sambre afin de refroidir ses serveurs de manière écologique et économique. Or, les travaux en cours ont été initiés avant que les autorisations officielles de prélèvement ne soient totalement finalisées. Il est donc clairement établi que l'entreprise comptait puiser l'eau dans la Sambre pour alimenter ses installations sans disposer de l'accord administratif requis à cette date précise.

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Procédure d'autorisation et cadre légal wallon

La réglementation wallonne exige une autorisation préalable pour tout prélèvement d'eau dans les cours d'eau publics comme la Sambre. Cette étape administrative est indispensable pour garantir que l'impact sur le débit de la rivière et sur les écosystèmes aquatiques locaux reste dans des limites acceptables. En engageant les travaux sans cette validation officielle, Google a enfreint le principe de précaution inscrit dans le code wallon de l'eau. Les autorités compétentes soulignent que cette procédure n'est pas une simple formalité mais une protection essentielle contre le stress hydrique et la pollution potentielle liée aux activités industrielles massives.

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Réactions des acteurs et enjeux environnementaux

Les opposants à ce projet, notamment certaines associations environnementales et riveraines, ont saisi cette illégalité présumée pour demander un arrêt immédiat des chantiers. Ils arguent que le data center représente une consommation d'eau et d'énergie disproportionnée pour la région. Pour Google, la poursuite des travaux était motivée par la nécessité de respecter les délais de livraison contractuels. Cependant, cette logique de rapidité ne peut justifier, selon les experts juridiques locaux, le contournement des vérifications de sécurité hydrologique obligatoires avant toute excavation profonde près des berges.

Conséquences juridiques et prochaines étapes

Les services d'inspection de la nature et des forêts de la Région wallonne ont ouvert une enquête suite à ces signalements. Ils sont en train de recueillir les preuves matérielles sur le site d'Aiseau-Presles pour confirmer la date exacte du premier prélèvement. Si les faits sont retenus, Google pourrait faire face à des sanctions financières importantes et à une mise en demeure de rétablir les lieux dans leur état initial. L'issue de cette affaire pourrait servir de précédent pour l'approbation future d'autres projets de data centers en Europe, renforçant la vigilance sur les impacts locaux de l'expansion numérique.