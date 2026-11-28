Google interrompt la construction de son data center à Aiseau-Presles après la décision du ministre Desquesnes. L'entreprise conteste cette mesure au Conseil d'État lors de l'audience du 7 janvier.

Le géant technologique américain Google a officiellement annoncé la suspension immédiate des travaux de construction de son data center situé à Aiseau-Presles, en Wallonie. Cette décision intervient suite aux instructions directes des autorités régionales wallonnes qui ont ordonné l'interruption des activités sur le site pour motif environnemental.

L'entreprise américaine a confirmé qu'elle se conformait strictement aux directives reçues des fonctionnaires délégués de la Région Wallonne. Ces derniers se sont rendus sur place la veille de l'annonce pour constater la poursuite des chantiers et ont ordonné l'arrêt immédiat des opérations. Google précise dans son communiqué qu'elle maintient une présence active sur les lieux pour assurer la sécurité du site pendant la période d'attente des nouvelles directives.

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Origine du conflit environnemental et juridique

Le point de départ de cette crise remonte à mercredi, lorsque l'organisation écologiste Greenpeace a dénoncé la poursuite des travaux par la multinationale. Le motif principal de cette accusation concerne le système de refroidissement envisagé pour le data center. Google projetait initialement de puiser l'eau de la Sambre pour assurer la gestion thermique de ses installations.

Greenpeace a souligné que ce système de refroidissement par eau de rivière est difficilement compatible avec les sécheresses récurrentes qui risquent de se répéter à l'avenir en raison du changement climatique. Cette pression associative a conduit à une intervention rapide des autorités, car l'utilisation des ressources en eau locales est un enjeu stratégique majeur pour la région wallonne face aux restrictions estivales.

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La position de Google et le permis annulé

Google tient à rappeler qu'elle disposait d'un permis en bonne et due forme pour ses opérations. Son permis initial, délivré en 2024, prévoyait la construction de trois data centers distincts refroidis à l'aide de plusieurs systèmes fonctionnant exclusivement avec l'air. Ce document administratif initial reste totalement valide et non contesté par l'entreprise.

Cependant, le ministre a annulé une modification spécifique de ce permis initial. Cette modification prévoyait la fusion de deux des trois data centers pour en constituer un plus volumineux, équipé d'un système de refroidissement utilisant l'eau de la Sambre. Google insiste sur sa volonté de respecter la législation locale et de maintenir un dialogue constructif avec les représentants du gouvernement wallon.

Recours au Conseil d'État et prochaines étapes

Face à cette décision ministérielle, Google a décidé d'introduire un recours contentieux devant le Conseil d'État. La multinationale conteste l'annulation de la modification de son permis et cherche à faire valoir ses droits contractuels et administratifs. Cette démarche juridique marque une escalade dans le différend entre l'entreprise technologique et les autorités régionales.

Une audience publique est clairement prévue le 7 janvier prochain devant la juridiction administrative supérieure. Cette date marque la prochaine étape cruciale du processus. Les parties devront présenter leurs arguments respectifs devant les magistrats du Conseil d'État qui examineront la légalité de la décision du ministre Desquesnes.

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Impact régional et engagement futur en Wallonie

Google rappelle sa présence historique en Belgique, qui s'étend sur plus de quinze années. L'entreprise affirme rester déterminée à entretenir un dialogue ouvert et collaboratif avec le gouvernement régional. Cet engagement vise à résoudre les tensions tout en maintenant ses activités économiques dans la région wallonne.

Les experts et les autorités compétentes seront sollicités concernant les futurs investissements de Google en Wallonie. L'entreprise s'engage à préserver le site et à en assurer la sécurité pendant la procédure juridique en cours. La situation reste dynamique et suivie de près par les acteurs économiques et environnementaux de la région.