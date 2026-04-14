Le jeune sprinteur australien Gout Gout, 18 ans, a réalisé une performance exceptionnelle lors des championnats nationaux, établissant un nouveau record national junior sur 200 mètres. Son chrono de 19.67 secondes le place parmi les sprinteurs les plus rapides de l'histoire chez les juniors, et lui aurait valu une médaille aux JO de Paris 2024.

Ce dimanche, l'ambiance électrique du centre d' athlétisme du parc olympique de Sydney était à son comble. L'événement, très attendu par les passionnés, était la course de sprint sur 200 mètres des championnats nationaux australiens. Le public, venu en masse, retenait son souffle, prêt à assister à un moment historique. Et ils n'ont pas été déçus. Le jeune Australien Gout Gout , déjà auréolé d'une réputation impressionnante pour son talent précoce et son style de course flamboyant, s'est élancé sur la piste avec une détermination sans faille. Dès le départ, sa vitesse fulgurante a laissé entrevoir une performance exceptionnelle. Il a littéralement survolé la piste, coupant la ligne d'arrivée avec une avance significative sur ses concurrents. Le chrono, affiché en lettres lumineuses, a suscité une explosion de joie et d'étonnement : 19 secondes et 67 centièmes. Une performance d'exception qui le place désormais au sommet du sprint mondial junior.

Selon les archives de World Athletics, l'instance dirigeante de l'athlétisme mondial, seuls quelques athlètes ont approché cette vitesse phénoménale à cet âge. Le plus marquant est sans aucun doute l'Américain Erriyon Knighton, qui avait établi un temps de 19.49 secondes lors d'un meeting universitaire en avril 2022. Cependant, cette performance, bien que spectaculaire, n'a pas été officiellement homologuée comme record du monde U20. De ce fait, Gout Gout s'empare du titre officieux de junior le plus rapide de tous les temps sur la distance. En franchissant la barre symbolique des 20 secondes, Gout Gout devient le premier Australien à réaliser un tel exploit, marquant ainsi une étape majeure dans l'histoire de l'athlétisme australien. Cette performance exceptionnelle constitue également la meilleure performance mondiale de l'année et la 16e meilleure de tous les temps, toutes catégories confondues. Il se place ainsi à moins d'une demi-seconde du record du monde détenu par la légende Usain Bolt, qui, à l'âge de Gout Gout, ne courrait pas aussi vite. Une comparaison qui illustre l'étendue du potentiel du jeune sprinteur et son impact potentiel sur le monde de l'athlétisme.

En perspective, ce chrono de 19.67 secondes aurait permis à Gout Gout de décrocher une médaille de bronze aux récents Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Botswanais Letsile Tebogo, avec un temps de 19.46 secondes, avait remporté la médaille d'or, suivi par les Américains Kenneth Bednarek et Noah Lyles. Bien sûr, il est impossible de comparer parfaitement les performances entre différentes compétitions, les conditions météorologiques et d'autres facteurs pouvant influencer les chronos. Cependant, la performance de Gout Gout est une confirmation de son immense talent et de sa capacité à rivaliser avec les meilleurs athlètes du monde. Les experts s'accordent à dire que le jeune Australien est promis à un avenir radieux dans le sprint mondial, et qu'il sera sans aucun doute un acteur majeur dans les années à venir. Le monde de l'athlétisme attend avec impatience de voir ce que Gout Gout accomplira par la suite, et nul doute que ce jeune prodige continuera de repousser les limites de la vitesse





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