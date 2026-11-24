Le gouvernement Arizona de Bart De Wever subit un nouveau report, et le retour des présidents de partis autour de la table divise la classe politique belge.

Le gouvernement Arizona, dirigé par le Premier ministre Bart De Wever, fait face à un nouveau report de son calendrier de négociations. Selon le rédacteur en chef de La Libre, ce nouveau report constitue une forme d'acharnement, mais aucun parti ne peut se permettre la chute de l'Arizona, à commencer par celui du Premier ministre, la N-VA.

Il s'agit du deuxième gouvernement fédéral auquel participe la N-VA. Le parti avait déjà pris part à l'équipe de Charles Michel, qu'il avait quittée avant terme en 2018. Si la coalition actuelle ne va pas plus loin, l'image d'un parti rigoureux, crédible et bon gestionnaire serait remise en cause au niveau fédéral.

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Les présidents de partis appelés à revenir à la table

Le rédacteur en chef de La Libre estime qu'il est désormais essentiel de faire revenir les présidents de partis autour de la table, puisqu'ils détiennent la main sur les décisions. Il juge évident que les vice-Premiers ministres n'ont pas tous les pouvoirs, raison pour laquelle il faut les réunir.

Cette perspective s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre les responsables politiques. Début 2025, Bart De Wever avait déjà réuni les présidents de partis dans le cadre des négociations de formation du gouvernement Arizona, un épisode marqué par de fortes tensions, notamment autour de Georges-Louis Bouchez.

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Selon la cheffe adjointe au pôle politique du Soir, les principales tensions se concentrent aujourd'hui autour des vice-Premiers ministres. Frank Vandenbroucke, vice-Premier ministre socialiste flamand, a été extrêmement dur envers ses collègues dans différents médias, et Maxime Prévot, président des Engagés, lui a répondu.

Les échanges ont également touché Vincent Van Peteghem, vice-Premier ministre du CD&V, lors d'une réunion du kern. Pour l'apaisement, il faut donc d'abord laisser retomber la poussière entre les vice-Premiers ministres, avant d'inviter les présidents à la table.

Craintes et divergences sur la méthode de négociation

Dorian De Meeûs considère que c'est avant tout la méthode du gouvernement qui a échoué. Pour lui, le retour des présidents à la table pourrait traduire une volonté de revoir la manière dont les négociations sont menées.

Ce retour suscite toutefois des craintes. Il pourrait aussi constituer une forme d'échec, car il reviendrait à réunir à nouveau les mêmes acteurs sans avoir résolu les blocages initiaux. Cette nouvelle échéance offrirait néanmoins au Premier ministre l'occasion d'envisager une approche différente.

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Six semaines décisives et nouvelles exigences des partis

Les six semaines à venir seront déterminantes pour l'avenir du gouvernement Arizona. Aucun problème ne pourra être réglé en une semaine ou deux, car chaque président de parti semble apporter de nouvelles exigences.

Pour répondre à ces demandes, une piste consiste à ajouter certains dossiers ou certaines réformes, afin que chaque formation puisse trouver dans l'accord de gouvernement un élément qui lui convienne. Le changement de méthode est donc présenté comme une nécessité pour sortir de l'impasse.

Depuis des mois, Bart De Wever est invité à changer de récit, mais il n'a pas modifié son discours, y compris durant le week-end précédant ce nouveau report. Deux options restent sur la table : poursuivre avec les acteurs déjà réunis, ou accepter de revoir fondamentalement l'accord de gouvernement.