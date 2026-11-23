Le gouvernement fédéral belge affronte une étape cruciale ce lundi. Un comité restreint examine les dix milliards d'euros manquants avant le point au Roi, tandis que Bart De Wever cherche un compromis pour sauver la coalition Arizona.

Le gouvernement fédéral belge entre dans une phase décisive ce lundi avec un scrutin stratégique visant à résoudre la crise budgétaire actuelle. Le Premier ministre Bart De Wever affronte une réunion critique de son comité restreint, dite kern, à 9h30, suivie immédiatement d'un entretien avec le Roi. Cette journée marque un point de bascule pour la coalition Arizona, qui tente désespérément de dégager dix milliards d'euros d'ici 2029 pour combler le déficit national.

Rencontre du Kern à 9h30 et enjeux budgétaires

Le comité ministériel restreint (kern) est convoqué à 9h30 précisément afin de reprendre les discussions autour du budget fédéral 2027. Depuis plusieurs semaines, les cinq partis de la coalition Arizona, composés de la N-VA, Vooruit, Les Engagés, du MR et du CD&V, tentent de trouver une solution viable. L'objectif financier est clair : réduire le déficit budgétaire du pays en atteignant une marge de dix milliards d'euros.

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Cette réunion constitue un moment charnière pour les ministres qui doivent valider les orientations proposées. La présence du Premier ministre Bart De Wever au cœur de ces délibérations souligne la gravité de la situation. Chaque parti doit évaluer si les compromis atteints sont suffisants pour être présentés à leur base électorale respective sans risque de rupture politique majeure.

Propositions révisées et déclarations de Martin Buxant

Les discussions ont connu un mouvement après une rencontre de trois heures entre le Premier ministre et Conner Rousseau, président de Vooruit, vendredi soir. Cette entrevue semble avoir permis de débloquer quelque peu les positions respectives des partenaires de coalition. Hier soir, les cinq partis de la coalition Arizona ont reçu de nouvelles propositions, revues et corrigées, indiquant une dynamique de travail toujours active.

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Interrogé par Thomas de Bergeyck sur la possibilité d'un accord, Martin Buxant estime que le scénario reste envisageable mais invite à la prudence. Il explique qu'il faut mis davantage sur quelques jours supplémentaires plutôt que de parier uniquement sur une conclusion rapide ce matin. L'analyste politique souligne que personne n'a claqué la porte, signe que les discussions restent ouvertes malgré les désaccords persistants.

Pressions entre Vooruit et MR sur les recettes fiscales

Au cœur des négociations se trouve la manière de réunir les dix milliards d'euros nécessaires d'ici 2029. Le parti socialiste flamand Vooruit souhaite notamment préserver les soins de santé et défend une contribution plus importante des recettes fiscales. Cette position entre en tension avec les attentes des autres partenaires de la coalition.

Deux formations doivent encore parvenir à défendre un compromis auprès de leurs électeurs, selon l'analyse de Martin Buxant. Il faut que Conner Rousseau, le président de Vooruit, puisse dire à ses électeurs ce qu'il a gagné, et que le MR puisse expliquer aux siens la facture qu'il accepte. Si ces deux partis parviennent à trouver leur compte dans les propositions sur la table, les choses pourraient alors s'accélérer rapidement.

Entretien avec le Roi et scénario de remplacement

Un autre rendez-vous important est attendu à 11h30. Bart De Wever doit faire le point avec le Roi sur l'avancée de sa mission. Plusieurs scénarios sont possibles, notamment l'obtention d'un délai supplémentaire si le Premier ministre peut assurer au Roi que les cinq partis souhaitent poursuivre les négociations et qu'il ne reste que quelques points à régler.

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Maxime Prévot pourrait notamment jouer un rôle d'intermédiaire entre Georges-Louis Bouchez et Conner Rousseau. Le président des Engagés a déjà contribué à rapprocher les deux hommes par le passé. Cette hypothèse mérite d'être considérée, car Bart De Wever a affirmé ne pas vouloir diriger un gouvernement incapable de prendre des décisions, une menace que Martin Buxant juge sérieuse.