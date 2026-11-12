Gouvernement bruxellois saisira le Conseil d'État sur les nuisances aériennes

Le gouvernement bruxellois annonce une action en justice unanime contre les nuisances sonores aériennes. Elke Van den Brandt défend la procédure malgré les critiques d'Ans Persoons concernant la méthode employée.

Le gouvernement bruxellois a confirmé son intention de saisir le Conseil d'État pour contester les nouvelles réglementations aéronautiques. Cette décision unanime vise à protéger les habitants contre les nuisances sonores liées au trafic aérien. La ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt, a présenté cette stratégie juridique lors d'une réunion du gouvernement. Elle a insisté sur la nécessité d'agir immédiatement face à l'urgence sanitaire et sociale.

Une réponse unanime aux critiques internes

Elke Van den Brandt a répondu aux critiques formulées le matin même par sa collègue de l'Environnement, Ans Persoons. Cette dernière s'était interrogée sur la portée réelle d'un courrier envoyé par les autorités. La ministre Groen a précisé que le gouvernement entreprendrait bien des démarches juridiques indépendantes. Elle a souligné que cette action serait portée via la Région, via la Commission communautaire commune, et en soutenant les communes et les citoyens concernés par la pollution sonore.

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Elle a tenu à souligner avec force qu'à aucun moment ce courrier n'a empêché la Région de saisir le Conseil d'État. Le gouvernement est unanime sur ce point stratégique et juridique majeur. Le ministère a annoncé qu'il soutiendrait tous les recours introduits par les communes ou les citoyens. Ils contestent aussi que ce courrier puisse valoir notification officielle de la part des instances fédérales.

Rejet d'une solution considérée comme trompeuse

Elke Van den Brandt a fermement rejeté l'idée que le problème serait résolu par une simple correspondance administrative. Elle a déclaré que cette approche était trompeuse dès le départ. Elle a critiqué le fait de laisser croire que la solution aux nuisances aériennes dépendait d'un courrier formulé de manière vague. Pour elle, cette méthode agit comme un paratonnerre qui cache l'absence d'accord sur la loi aérienne. Cette dernière est pourtant indispensable pour réduire les nuisances pour tous les habitants.

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La ministre a ajouté que le gouvernement ne se laisserait pas intimider par une feuille A4 envoyée en stoemelings. Cette expression souligne le mécontentement face à la gestion perçue comme insuffisante du dossier. Le courrier en question a été jugé comme un outil de distraction plutôt que de solution concrète. La position du gouvernement bruxellois reste donc inébranlable face à ce qu'il considère comme une tentative de dilution de la responsabilité.

Demande de leviers décisionnels fédéraux et flamands

Le parti Groen continue de se poser en allié aux niveaux fédéral et flamand. Les décideurs estiment que les leviers décisifs pour mettre fin aux nuisances aériennes se trouvent à Bruxelles, mais aussi au niveau national. Ils appellent à une action concertée pour obtenir des résultats tangibles. Le gouvernement flamand a la capacité d'imposer moins de vols via le permis d'environnement. Cette marge de manœuvre régionale est considérée comme essentielle dans la lutte contre le bruit.

De son côté, le pouvoir fédéral doit s'atteler d'urgence à une nouvelle loi aérienne. C'est là que se trouve la vraie solution structurelle selon les experts et les élus. Les Bruxellois subissent depuis trop longtemps des nuisances insupportables. La situation actuelle est qualifiée de crisis par les représentants politiques. Ils exigent donc des mesures immédiates et contraignantes. La coordination entre les différents niveaux de pouvoir reste le défi principal pour obtenir une réduction significative du trafic.