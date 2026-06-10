Grand chambardement dans le diocèse de Tournai : douze prêtres changent d affectation

Après plusieurs années à Frasnes-lez-Anvaing, l abbé Cédric Lemaire cède sa place à l abbé Bryan Sultana. Ce mouvement s inscrit dans une vaste réorganisation du diocèse de Tournai, où douze prêtres sont mutés. Le vicaire général explique que ces changements sont nécessaires face au manque de prêtres et à la nécessité de renouveler les doyennés. Les paroissiens réagissent avec émotion.

La cure de Frasnes-lez-Anvaing s apprête à changer de locataire. Cédric Lemaire, l actuel prêtre en charge de l Unité pastorale des Collines, fait visiter les lieux à son successeur, l abbé Bryan Sultana, qui s y installera en septembre.

Dans la salle de réunion, il montre les espaces partagés avec la fabrique d église ou l équipe d animation pastorale. Pour lui, ce départ n est pas un déchirement. Quand on est prêtre, on sait qu on n est pas là pour rester indéfiniment. Il le prend comme un défi et se dit très reconnaissant pour la confiance qui lui est accordée.

Il y a aussi une pointe d amertume, car quitter un endroit, c est surtout quitter les gens. L abbé Cédric Lemaire en est à son quatrième déménagement. Après Frasnes, il ira animer les paroisses de Colfontaine, Frameries et Quévy, dans le Borinage, une région qu il connaît puisque c est sa région d origine. Il accueille plutôt avec joie cette nouvelle mission.

Il reconnaît qu il reste encore énormément de choses à faire, mais il laisse à un autre la suite. On sème et puis c est un autre qui récolte. Certains paroissiens écrivent à l évêché pour exprimer leur indignation face à ce changement. Le vicaire général et bras droit de l évêque de Tournai, Olivier Fröhlich, s attend à recevoir du courrier.

Il explique que cela signifie que les gens sont attachés à ce prêtre qui faisait bien sa mission de curé. Mais il faut qu ils comprennent qu il est logique pour des prêtres d être de passage pendant quelques années en un lieu, puis de passer la main à un autre et d aller donner le meilleur de soi-même en d autres lieux.

Il fut un temps, il y a un siècle, où certains prêtres restaient curés de leur petit village pendant très longtemps. Mais cette époque-là est révolue depuis longtemps. Au total, douze prêtres bougeront à la fin de l été. Trois nouveaux doyens seront nommés à Tournai, à Mons et à Soignies.

Il se fait que cette année, avec l accueil du nouvel évêque, il y a eu un peu plus de nouvelles nominations. Il y avait aussi trois doyens qui arrivaient à l âge de la pension et qu il fallait remplacer. À partir de là, c est comme un jeu de domino qui se joue, puisqu il faut remplacer ceux qui deviennent doyens dans leurs responsabilités propres.

Dans ce grand jeu de chaises musicales, certains vicaires ne seront pas remplacés à cause du manque de prêtres. Ce mouvement touche tout le diocèse de Tournai et suscite des réactions contrastées parmi les fidèles. Certains comprennent la nécessité des changements, d autres regrettent le départ d un pasteur apprécié. L Église catholique doit faire face à une diminution du nombre de prêtres, ce qui implique une réorganisation des paroisses et des unités pastorales.

Les prêtres doivent désormais couvrir plusieurs communautés, ce qui réduit leur présence locale. Malgré tout, l espoir demeure que les nouveaux prêtres apporteront un souffle nouveau et continueront la mission d évangélisation dans ces territoires





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