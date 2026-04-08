Grand Prix de l'Escaut : Suivez la course dès 15h45 sur RTL Club et RTL play

La 114e édition du Grand Prix de l'Escaut, avec son arrivée à Schoten pour la 100e fois, promet un sprint massif. Tim Merlier défendra son titre face à Jasper Philipsen et Dylan Groenewegen. Ne manquez pas cette course passionnante, diffusée en direct sur RTL Club et RTL play.

Suivez le Grand Prix de l’Escaut dès 15h45 sur RTL Club et RTL play. Cette 114e édition, dont l’arrivée est jugée pour la 100e fois à Schoten, promet une course palpitante, comme à l'accoutumée. L'événement se déroule en Belgique, et attire chaque année les meilleurs sprinteurs du monde. La course est connue pour son final souvent dominé par un sprint massif, offrant un spectacle intense pour les spectateurs et les téléspectateurs.

L'histoire du Grand Prix de l'Escaut est riche en rebondissements, avec une majorité d'arrivées au sprint, ce qui fait de cette course un rendez-vous incontournable du calendrier cycliste. La préparation des coureurs est cruciale, car l'anticipation et le positionnement sont essentiels pour se placer idéalement avant le sprint final. Le parcours plat et rapide de l'Escaut favorise ce type de finish, ce qui ajoute une dimension stratégique à la compétition, et les équipes se disputent les premiers rôles dès les premiers kilomètres. \Depuis le début du siècle, l’édition de 2005 a fait exception à la règle, avec la victoire du Néerlandais Thorwald Veneberg, et en 2022, lorsque le Norvégien Alexander Kristoff s’était imposé en solitaire, démontrant ainsi qu'il est possible de briser le scénario du sprint massif. Ces rares échappées victorieuses ajoutent une dose d'imprévisibilité à la course, mais l'histoire de cette course est plus souvent écrite par les sprinteurs. Les spectateurs retiennent leur souffle dans l'attente du sprint final, une tradition qui est maintenue depuis des décennies. En 2024, le tenant du titre est Tim Merlier (Soudal Quick-Step), vainqueur l’an dernier également, qui portera le dossard numéro 1. Il n'est pas considéré comme le grand favori en raison d'une récente blessure au genou, mais il compte bien se battre pour la victoire. D'autres grands noms sont présents, tels que Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), vainqueur en 2021 et 2023, et Dylan Groenewegen (Unibet), vainqueur de plusieurs courses cette saison. Cette année, le plateau est encore une fois exceptionnel, avec de nombreux sprinteurs de renom. \Les principaux favoris et les outsiders sont prêts à se disputer la victoire. Jasper Philipsen, le « Vlam van Ham », arrive avec une réputation bien établie, et a déjà prouvé sa forme cette saison. Dylan Groenewegen, quant à lui, a remporté plusieurs succès et est en grande forme. L’Italien Matteo Moschetti (Pinarello), troisième l’an dernier, est également un candidat sérieux pour le podium. Parmi les autres sprinteurs à suivre, on retrouve Jordi Meeus (Red Bull), Steffen De Schuyteneer et Milan Menten (Lotto), Milan Fretin (Cofidis), Tom Crabbe (Flanders-Baloise), Hugo Hofstetter (NSN), Emilien Jeannière (TotalEnergies), Pavel Bittner (Picnic), Dusan Rajovic (Solution Tech), Marius Mayrhofer (Tudor), Max Walscheid (Lidl-Trek), Pascal Ackermann (Jayco-AlUla) et Phil Bauhaus (Bahrain). La course promet donc une lutte acharnée entre ces sprinteurs de classe mondiale. Les équipes devront élaborer des stratégies parfaites pour mettre leurs leaders dans les meilleures conditions pour le sprint final, et la course sur le circuit final promet d'être très spectaculaire, avec des attaques, des changements de position constants et une tension palpable. La bataille pour la victoire sera intense, et seul le plus rapide des sprinteurs remportera cette édition du Grand Prix de l'Escaut. L'expérience, la tactique et la puissance physique seront déterminantes





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cyclisme Grand Prix De L'escaut Sprint Tim Merlier Jasper Philipsen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ligue des Champions : Suivez les quarts de finale en direct sur RTL Club et RTL playLes quarts de finale de la Ligue des Champions approchent. Suivez en direct les matchs Real Madrid - Bayern et PSG - Liverpool, ainsi que les résumés des autres rencontres. Focus sur les Diables Rouges Debast et Trossard.

Read more »

Club Med : Hausse de prix inattendue pour les séjours réservés, inquiétude dans le secteurClub Med annonce une augmentation des prix sur certains séjours déjà réservés, suscitant la surprise et l'inquiétude dans le secteur du tourisme. Les clients touchés doivent faire face à des augmentations de tarif significatives. Quels sont les recours et quelles implications pour les vacanciers ?

Read more »

– Un grand Toumani Camara inscrit 30 points mais Portland s’inclineSeul le triple MVP Nikola Jokic a plus marqué que Camara, qui a également pris cinq rebonds. Le Serbe de 31 ans a...

Read more »

« On ne va travailler que pour mettre son carburant » : plus de 2,50€ le litre de diesel, les travailleursLe prix du diesel s’apprête à battre un nouveau record historique. Dès ce mercredi, un litre coûtera près de 2,50 euros à la pompe. Une augmentation qui concernera aussi le prix de l’essence, proche des 2 euros. Beaucoup en ont donc profité, ce mardi, pour faire le plein avant la hausse des prix.

Read more »

Real Madrid - Bayern Munich : Le Choc des Titans en Ligue des ChampionsLe Real Madrid et le Bayern Munich s'affrontent dans un duel épique en Ligue des Champions. Suivez le match en direct sur RTL Club et RTL play, dès 20h10. Un affrontement entre deux géants du football européen, riche en histoire et en enjeux.

Read more »

Real Madrid - Bayern Munich : Suivez le choc de Ligue des Champions en directLe Real Madrid affronte le Bayern Munich dans un match de Ligue des Champions qui s'annonce épique. Revivez les meilleurs moments et suivez le match en direct sur RTL Club et RTL play.

Read more »