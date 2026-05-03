Grand Prix de Miami : le départ avancé à 13h00 en raison des prévisions météorologiques

Le Grand Prix de Miami, initialement prévu à 16h00, a été avancé à 13h00 pour éviter les perturbations liées aux orages prévus en fin d'après-midi. Kimi Antonelli (Mercedes) a décroché la pole position devant Max Verstappen (Red Bull).

Initialement programmée à 16h00 locales (22h00 en Belgique, 20h00 GMT), la course s'élancera finalement à 13h00 pour limiter le risque de perturbations de l'épreuve par les intempéries attendues en Floride en fin d'après-midi.

Après des discussions entre la FIA (Fédération internationale de l'automobile), la F1 et le promoteur de la course, la décision a été prise d'avancer le départ du Grand Prix de Miami à 13h00 locales en raison des prévisions météorologiques qui annoncent des pluies à caractère orageux plus tard dans l'après-midi, aux environs de l'heure de départ initial de la course. Cette décision a été prise pour réduire au maximum les perturbations pendant la course et garantir la plus grande fenêtre possible pour terminer le Grand Prix dans les meilleures conditions, tout en donnant la priorité à la sécurité des pilotes, des fans, des équipes et du personnel.

Une loi américaine impose la suspension immédiate de tout évènement organisé en plein air et la mise à l'abri des spectateurs et du personnel en cas d'orage et de risque de foudre. Samedi, sous une chaleur écrasante avec 34°C à l'ombre et plus de 50°C sur la piste du Miami International Autodrome, c'est le jeune Italien Kimi Antonelli (Mercedes) qui a décroché la pole position devant le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Le Grand Prix de Miami, l'une des épreuves les plus attendues de la saison, attire chaque année des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs à travers le monde. La décision d'avancer le départ a été saluée par les équipes et les pilotes, qui voient en cette mesure une preuve de l'engagement des organisateurs envers la sécurité et la qualité de l'événement.

Les conditions météorologiques en Floride sont souvent imprévisibles, et les organisateurs ont pris cette décision préventive pour éviter tout risque lié aux orages violents qui peuvent survenir rapidement dans la région. Kimi Antonelli, qui a impressionné lors des essais libres et des qualifications, se prépare à vivre sa première victoire en Formule 1, un exploit qui marquerait un tournant dans sa jeune carrière.

Max Verstappen, quant à lui, cherche à conserver son titre de champion du monde et à maintenir son avance au classement général. Les fans de F1 du monde entier suivent avec impatience le déroulement de ce Grand Prix, qui promet d'être riche en rebondissements et en émotions. La course, qui se déroulera sur le circuit du Miami International Autodrome, est connue pour ses sections techniques et ses opportunités de dépassement, offrant un spectacle captivant pour les amateurs de vitesse.

Les équipes ont dû s'adapter rapidement à ce changement d'horaire, mais elles sont confiantes dans leur capacité à performer dans ces nouvelles conditions. Les organisateurs ont également mis en place des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des spectateurs, notamment en renforçant les systèmes d'alerte météorologique et en améliorant les protocoles d'évacuation en cas de mauvais temps.

Cette édition du Grand Prix de Miami s'annonce comme l'une des plus mémorables, avec des pilotes talentueux, des conditions de course exigeantes et une organisation irréprochable





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