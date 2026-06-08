Grand Prix de Monaco : Cinq pilotes sanctionnés pour des excès de vitesse infimes dans la voie des stands

Cinq pilotes de Formule 1, dont Pierre Gasly, ont été pénalisés après le GP de Monaco pour avoir légèrement dépassé la limite de vitesse dans la voie des stands. Les infractions, de l'ordre de 0,1 km/h, sont attribuées à une trajectoire différente pour réduire la distance. La FIA maintient les sanctions malgré un recours.

Cinq pilotes de Formule 1 ont été sanctionnés après le Grand Prix de Monaco pour avoir dépassé la limite de vitesse de 60 km/h dans la voie des stands .

Ces infractions, d'une ampleur infime (certains à seulement 0,1 km/h au-dessus de la limite), sont dues à la trajectoire optimisée choisie par les pilotes pour minimiser la distance parcourue. Le système de mesure, basé sur la vitesse moyenne sur une distance fixe entre des transpondeurs, a enregistré ces dépassements.

La FIA a vérifié l'exactitude de son système sans trouver d'irrégularité, mais a confirmé que la cause était bien cette ligne de conduite légèrement différente pour entrer dans la voie des stands. L'incident était connu des écuries, alertées par la FIA avant la course. Pierre Gasly, troisième à l'arrivée, a écopé de deux pénalités de 10 secondes chacune, le faisant rétrograder à la septième place.

Le pilote français a exprimé sa profonde déception, qualifiant la sanction d'injuste et d'inacceptable après dix années de combat pour accéder au podium. Un recours a été formé mais la FIA a maintenu sa décision, officialisant le classement définitif. L'affaire soulève des questions sur la précision des systèmes de contrôle et la pertinence de sanctions aussi sévères pour des dépassements si minimes, ainsi que sur la communication des consignes aux pilotes





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