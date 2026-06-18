Graspop Metal Meeting 2026 : Limp Bizkit, Megadeth, Within Temptation et plus encore

La première nuit du Graspop Metal Meeting 2026 a été marquée par des performances exceptionnelles de Limp Bizkit, Megadeth et Within Temptation. La métal-world a été en fête dans les chaudes températures de Dessel.

Dessel devient le centre de la métalworld les prochaines 4 jours. Graspop Metal Meeting 2026 devient une édition tropicale, comme l'année dernière. Suivez les actualités du festival dans cette liveblog.

Suivez les performances en direct La dernière bande à jouer sur la North Stage était l'Américaine nu-metal Limp Bizkit. Le leader Fred Durst et ses collègues ont démontré qu'ils n'étaient pas prêts à laisser les choses telles en jouant 'Break stuff' relativement tôt. De 'My generation' et 'Rollin'' à 'Nookie' et 'Behind blue eyes', ils ont joué tout cela avec enthousiasme et applaudissements du public.

Entre les chansons, la bande a joué des classiques des années 80, comme 'Cars' de Gary Numan ou 'Tainted love' de Soft Cell. Cela a ajouté un peu de swing à la performance et a parfois rendu les gens un peu perplexes. Mais n'oubliez pas que Limp Bizkit était là pour briser les choses. Et pour renforcer cela, le public a reçu une deuxième fois 'Break stuff' en guise de fermeture.

Le fait qu'il pleuvait de plus en plus fort n'a ajouté qu'à l'émotion du moment. La nostalgie a fait son apparition la première nuit du Graspop Metal Meeting 2026. Après la 90s-sfeer avec Limp Bizkit, l'Américaine punkrockband The Offspring a été la tête d'affiche de la première journée du festival. Ils ont commencé leur set dans la pluie.

L'application et les grands panneaux sur le terrain du festival avertissaient de fortes pluies qui allaient arriver dans les heures à venir à Dessel.

'Restez en sécurité. ' Within Temptation a joué pour la 10e fois au Graspop Metal Meeting. Seuls Iron Maiden et Hatebreed ont joué plus souvent à Dessel. Cette fois-ci, la bande néerlandaise de métal symphonique a également captivé le public belge.

Même si il y avait de la place pour les compliments sur notre pays et un message politique pendant la performance. Pendant la performance de Limp Bizkit, la pluie a commencé à tomber de manière significative. Pendant la performance de Within Temptation, il pleuvait de manière continue. Graspop Metal Meeting a encore eu à subir de fortes pluies dans les heures à venir.

'Est-ce la pire configuration de tous les temps ? ', a demandé le leader de Limp Bizkit, Fred Durst, au public au milieu de leur performance. Sur Graspop Metal Meeting, il y a deux (grandes) scènes : la South Stage et la North Stage. Après une journée torride, avec l'ouverture belge Mantah et les icônes de Megadeth, la nuit est tombée à Dessel.

Limp Bizkit a commencé à jouer dans la pluie légère. Après Within Temptation, c'est au tour de l'Américaine Limp Bizkit sur la Main North. Fred Durst et ses collègues ont joué pour la 5e fois à Dessel. Et ainsi, Graspop Metal Meeting 2026 a commencé sa première soirée de fête, avec une bonne dose de nostalgie des années 90.

La métal-grootheid néerlandaise Within Temptation célèbre leur 30e anniversaire en partie avec leur 10e performance au Graspop Metal Meeting. Le concert intégral est disponible à partir de 21h10. Riffs serrés, moshpits et polsbandjes : Megadeth n'a pas déçu sur leur tournée de départ. La bande américaine Megadeth a terminé leur set sur Graspop Metal Meeting.

Avec le classique 'Tipping point' comme ouverture, le leader Dave Mustaine et ses collègues ont mis le ton : ceci doit être une performance exceptionnelle. Le spectacle a été marqué par tout ce que l'on attend de Megadeth : riffs serrés, drums encore plus serrés - joués par l'Antwerpenois Dirk Verbeuren - et des solos d'une violence extrême. La voix du 64 ans Mustaine n'a pas toujours bien transparu, mais il a compensé cela avec ses doigts encore très souples.

La foule n'a pas laissé les choses aller et est venue dans la chaleur de la musique : moshpits, cornes du diable et têtes qui se balancent. Les polsbandjes trempés de Mustaine ont été distribués à quelques chanceux en avant dans la foule. Le fait que Megadeth soit en tournée de départ, ne se voyait pas beaucoup. La bande a même apporté de nouvelles chansons à Dessel.

Et cela pourrait peut-être leur être utile dans les années à venir (! ) : le batteur Dirk a déclaré dans un entretien avec Studio Brussel, plus tôt dans la journée, qu'ils allaient continuer à tourner jusqu'à 2028.

'Nous avons obtenu une loge sur la Main Stage avec terrasse', se souvient Thomas, le chanteur de la tribut-band belge Bulls on Parade, lors d'un entretien avec Studio Brussel. Ils ont été remplacés à la dernière minute par le leader de Rage Against the Machine, Tom Morello, qui a annulé. Dans les chaudes températures, donner le meilleur de soi-même sur cette vaste scène : cela vous fait quelque chose, raconte Thomas.

'Et même si nous avons joué sur des scènes plus chaudes, avec moins d'oxygène dans l'air. ' Megadeth a joué pour la dernière fois à Graspop Metal Meeting





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Graspop Metal Meeting Limp Bizkit Megadeth Within Temptation Festival De Musique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Décès d'un festivalier allemand au Graspop Metal Meeting 2026Un festivalier allemand de 47 ans est décédé après un malaise sur le camping du Graspop. L'organisation parle de mort naturelle. Le guitariste Tom Morello a annulé son concert, remplacé par un tribute band. Des températures dépassant les 30 degrés sont attendues, la met en place des brumisateurs et rappelle les consignes de sécurité.

Read more »

Graspop Metal Meeting 2026 : une édition tropicale avec des surprises et des adieuxLe Graspop Metal Meeting 2026 à Dessel se déroule sur quatre jours dans une ambiance tropicale. Le festival propose des podiums couverts agrandis, des concerts mémorables comme le remplacement de dernière minute de Tom Morello par le groupe belge Bulls on Parade, et les adieux de Megadeth avec le batteur belge Dirk Verbeuren. Within Temptation fête ses 30 ans et sa 10e participation. Les concerts sont retransmis en direct sur Studio Brussel et VRT MAX. Des mesures sont prises face à la chaleur, mais les festivaliers réclament plus d'ombre et d'eau.

Read more »

Graspop Metal Meeting 2026 : Megadeth, Within Temptation et plus encoreDessel est le centre de la métalworld les prochaines 4 jours. Graspop Metal Meeting 2026 sera - comme l'an dernier - une édition tropicale.

Read more »

Graspop Metal Meeting 2026: Liveblog en laatste nieuwtjesDit is de laatste liveblog voor Graspop Metal Meeting 2026. Volg de laatste nieuwtjes, optredens en concerten van de artiesten. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het festivalterrein.

Read more »