Graspop Metal Meeting 2026: Liveblog en laatste nieuwtjes

Dit is de laatste liveblog voor Graspop Metal Meeting 2026. Volg de laatste nieuwtjes, optredens en concerten van de artiesten. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het festivalterrein.

Dessel is de komende 4 dagen het epicentrum van de metalwereld. Graspop Metal Meeting 2026 wordt, net als vorig jaar, een tropische editie . Volg al het festivalnieuws in deze liveblog.

Limp Bizkit begint aan show in de lichte regen, Within Temptation is de volgende act op de Main North. Fred Durst en co spelen voor de vijfde keer in Dessel. Binnen Temptation viert hun 30e verjaardag onder andere met hun tiende show op Graspop Metal Meeting. Het integrale concert is vanaf 21.10 uur te volgen.

Strakke riffs, moshpits en polsbandjes: Megadeth stelt allesbehalve teleur op afscheidstournee. De Amerikaanse band Megadeth heeft onlangs zijn set op Graspop Metal Meeting afgerond...





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Deze 3 artiesten mag je zeker niet missen op Graspop Metal Meeting4 dagen lang wordt Dessel weer het centrum van de metalwereld, met 6 podia en meer dan 100 bands. Keuzestress gegarandeerd dus op deze 29e editie van Graspop Metal Meeting. Maar ik help je graag op weg: dit zijn de absolute must-sees van deze editie.

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Décès d'un festivalier allemand au Graspop Metal Meeting 2026Un festivalier allemand de 47 ans est décédé après un malaise sur le camping du Graspop. L'organisation parle de mort naturelle. Le guitariste Tom Morello a annulé son concert, remplacé par un tribute band. Des températures dépassant les 30 degrés sont attendues, la met en place des brumisateurs et rappelle les consignes de sécurité.

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Graspop Metal Meeting 2026 : une édition tropicale avec des surprises et des adieuxLe Graspop Metal Meeting 2026 à Dessel se déroule sur quatre jours dans une ambiance tropicale. Le festival propose des podiums couverts agrandis, des concerts mémorables comme le remplacement de dernière minute de Tom Morello par le groupe belge Bulls on Parade, et les adieux de Megadeth avec le batteur belge Dirk Verbeuren. Within Temptation fête ses 30 ans et sa 10e participation. Les concerts sont retransmis en direct sur Studio Brussel et VRT MAX. Des mesures sont prises face à la chaleur, mais les festivaliers réclament plus d'ombre et d'eau.

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