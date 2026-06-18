Graspop Metal Meeting 2026 : Megadeth, Within Temptation et plus encore

Dessel est le centre de la métalworld les prochaines 4 jours. Graspop Metal Meeting 2026 sera - comme l'an dernier - une édition tropicale.

Dessel est le centre de la métalworld les prochaines 4 jours. Graspop Metal Meeting 2026 sera - comme l'an dernier - une édition tropicale. Suivez l'actualité du festival dans ce liveblog.

Suivez les performances elles-mêmesLa métallegende néerlandaise Within Temptation célèbre ses 30 ans avec leur 10ème spectacle à Graspop Metal Meeting. Le concert intégral est disponible à partir de 21.10 heuresLa métal de haute tension, les moshpits et les bracelets de poignet : Megadeth ne déçoit en rien sur leur tournée de départ Megadeth, la célèbre bande métal américaine, a terminé leur set sur Graspop Metal Meeting.

Avec le classique 'Tipping point' comme ouverture, le chanteur Dave Mustaine et son équipe ont immédiatement fixé le ton : ceci doit être une grande performance. Le spectacle a été accompagné de tout ce que l'on peut attendre de Megadeth : des riffs métalliques, des tambours encore plus serrés - assurés par l'Antwerpenois Dirk Verbeuren - et des solos de guitare de haute qualité.

Voici et là, la voix du 64 ans Mustaine n'a pas été complètement audible, mais il a fait bien comprendre avec ses doigts encore plus souples que jamais. La pelouse n'a pas laissé sauvagement leur cœur et s'est par moments mise en feu : moshpits, cornes du diable, enfoncement de tête et surfers du public inclus. Les bandanas trempées de Mustaine ont été offert à plusieurs chanceux en premier rang.

C'est peu de chose qui indique que Megadeth est en tournée de départ, car la bande a même amené du matériel inédit à Dessel. Et cela peut peut-être encore leur servir les prochaines années (! ): le batteur Dirk a déclaré dans un entretien avec Studio Brussel plus tôt aujourd'hui qu'ils seront encore actifs jusqu'à 2028.

"Nous avons obtenu notre propre loge Main Stage avec terrasse, avec terrasse": la tribut-band belge Bulls on Parade se souvient de leur incroyable intrusion à Graspop Metal Meeting Bulls on Parade, une tribut-band belge qui apporte le répertoire de Rage Against the Machine, se souvient à Studio Brussel de leur incroyable intrusion à Graspop Metal Meeting. Ils ont eu la chance, à la dernière minute, d'avoir le leader de Rage Against the Machine, Tom Morello, en leur sein, à la suite de l'annulation de ce dernier.

Donner le meilleur de soi-même, dans la chaleur tropicale, sur cette gigantesque scène Main Stage : c'est quelque chose qui fait quelque chose, raconte le chanteur Thomas.

"Nous avons déjà joué sur des scènes plus chaudes, avec moins d'oxygène dans l'air". Megadeth joue actuellement pour la dernière fois à Graspop Metal Meeting. La bande métal américaine - avec le Belge Dirk Verbeuren à la batterie - est en tournée de départ. N'ayez pas de ticket pour Graspop Metal Meeting mais êtes-vous un fan de Megadeth ?

Suivez leur concert live et intégralement sur la radio à Studio Brussel à partir de 19.45 heures ou via la diffusion en direct sur VRT MAX. Tarte et vœux de bon anniversaire : Sharon den Adel (Within Temptation) est surprise par Studio Brussel à la 10ème entrée à Dessel La métallegende néerlandaise symphonique Within Temptation célèbre ses 30 ans cette année avec leur 10ème spectacle à Graspop Metal Meeting. Seul Iron Maiden et Hatebreed ont déjà joué à Dessel.

"Je ne savais pas que nous avions déjà joué ici pour la 10ème fois", raconte la chanteuse Sharon den Adel à Studio Brussel. "Nous sommes arrivés ici en 1998 comme des néophytes sans expérience





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