Graspop Metal Meeting 2026 : Premiers jours marqués par Megadeth, Within Temptation et Limp Bizkit

Le festival Graspop Metal Meeting 2026 à Dessel a débuté sous un soleil brûlant avant l'arrivée de la pluie. Les performances de Megadeth, Within Temptation et Limp Bizkit ont dominé la première soirée, tandis que le groupe belge Bulls on Parade a assuré un remplacement de dernière minute. Le batteur belge Dirk Verbeuren, en tournée d'adieu avec Megadeth, a offert une prestation remarquée. Le festival, entièrement sold out, propose cette année des scènes couvertes agrandies.

Le Graspop Metal Meeting 2026 se déroule à Dessel pendant quatre jours et s'annonce comme l'événement central du monde metal. Cette édition, comme l'an dernier, adopte un thème tropical.

Le festival a connu une première journée caniculaire, marquée par la prestation du groupe belge Mantah en ouverture et par celle des légendes de Megadeth. La pluie a ensuite fait son apparition progressivement : elle a commencé à tomber pendant le concert de Limp Bizkit, puis est devenue continue pendant la performance de Within Temptation, et de fortes averses sont attendues dans les heures à venir.

Le groupe néerlandais Within Temptation, qui célèbre ses trente ans d'existence, a donné son dixième concert au Graspop, diffusé en intégralité à partir de 21h10. Le show de Limp Bizkit a apporté une dose de nostalgia des années 1990 à la première soirée du festival. Quant à Megadeth, le groupe américain a livré une performance impressionnante lors de son set, malgré quelques passages où la voix du chanteur Dave Mustaine, âgé de 64 ans, a légèrement fléchi.

Le batteur belge Dirk Verbeuren, présent au sein du groupe depuis dix ans, a offert une prestation remarquable, avec des riffs serrés, des solos percutants et une batterie précise. Le public a répondu avec enthousiasme, créant des mosh pits, brandissant des cornes du diable et headbanguant sans interruption. Les bracelets en cuir du chanteur ont été arrachés par des fans chanceux situés au premier rang.

Megadeth, en tournée d'adieu, a présenté quelques nouveaux titres et le batteur Dirk Verbeuren a indiqué dans une interview que la tournée se poursuivrait au moins jusqu'en 2028. Le concert de Megadeth a été retransmis en direct sur Studio Brussel et VRT MAX à partir de 19h45.

Les scènes couvertes du festival ont été agrandies cette année : la Metal Dome, le Marquee et le Classic Rock Café offrent désormais plus d'espace aux festivaliers, bien que la capacité totale reste inchangée avec 55 000 spectateurs par jour, dont 45 000 possèdent un combiticket pour les quatre jours. Le festival affiche complet.

Par ailleurs, le groupe belge Bulls on Parade, tribute de Rage Against the Machine, a eu l'opportunité de remplacer Tom Morello au pied levé après l'annulation de ce dernier. Le chanteur Thomas a raconté l'expérience unique de jouer sur la Main Stage dans des conditions climatiques extrêmes.

Enfin, le père de Dirk Verbeuren, Tony, présent dans le public, exprime sa fierté et son émotion de voir son fils évoluer aux côtés de Megadeth, tout en reconnaissant que cette tournée d'adieu pourrait bien être la dernière occasion de le voir jouer au Graspop avec le groupe





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