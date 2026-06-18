Graspop Metal Meeting 2026 : une édition tropicale avec des surprises et des adieux

Le Graspop Metal Meeting 2026 à Dessel se déroule sur quatre jours dans une ambiance tropicale. Le festival propose des podiums couverts agrandis, des concerts mémorables comme le remplacement de dernière minute de Tom Morello par le groupe belge Bulls on Parade, et les adieux de Megadeth avec le batteur belge Dirk Verbeuren. Within Temptation fête ses 30 ans et sa 10e participation. Les concerts sont retransmis en direct sur Studio Brussel et VRT MAX. Des mesures sont prises face à la chaleur, mais les festivaliers réclament plus d'ombre et d'eau.

Le Graspop Metal Meeting 2026 bat son plein à Dessel , transformant la petite commune belge en épicentre mondial du metal pendant quatre jours. Cette édition, tout comme l'année précédente, affiche un thème tropical, avec des températures élevées qui n'entament pas l'enthousiasme des 55 000 amateurs de metal attendus chaque jour, dont 45 000 détenteurs d'un combiticket pour la totalité du festival, complet depuis longtemps.

Les organizers ont néanmoins invested dans l'amélioration du confort : les trois podiums couverts - Metal Dome, Marquee et Classic Rock Café - ont été agrandis pour offrir plus d'espace aux festivaliers, même si la capacité totale est restée inchangée.

'Nous avons élargi nos tentes pour donner un peu plus de room aux visiteurs', explique Kaat Bosch de Live Nation à VRT NWS. Parmi les moments forts, l'absence de dernière minute de Tom Morello, le guitariste de Rage Against the Machine, a offert une opportunité inattendue au groupe belge de tribute Bulls on Parade. Ces musiciens ont investi la Main Stage pour un set qui les a marqués, surtout dans des conditions climatiques extrêmes.

'Donner le meilleur de soi-même sur cette immense scène principale par une chaleur torride, cela a un effet sur un être humain', confie Thomas, le chanteur. 'Même si nous avons déjà joué sur des podiums plus chauds, avec moins d'oxygène dans l'air. ' Le groupe a d'ailleurs reçu une loge principale avec terrasse, un privilège rare. Une performance dont ils se souviendront, et qui fut largement suivie via les canaux de diffusion du festival.

Megadeth, légende du thrash metal avec le Belge Dirk Verbeuren à la batterie depuis dix ans, joue quant à lui son dernier concert au Graspop dans le cadre d'une tournée d'adieu. Une séparation émouvante, surtout pour le père de Dirk, Tony, présent dans le public.

'Je suis très fier en tant que père de le voir ici avec un groupe comme Megadeth. Quand je vois Dirk au travail, cela me touche parfois. Je dois parfois me détourner.

' Dirk lui-même reconnaît le caractère spécial de cette étape : 'À 15 ans, je suis allé voir Megadeth pour la première fois. On ne peut pas s'imaginer qu'on se retrouve ensuite dans ce groupe.

' Il tempère néanmoins la tristesse : 'Megadeth a eu une longue carrière, donc il faut bien que cela s'arrête un jour. La tournée se poursuit, donc je n'y pense pas trop.

' Le concert, programmé à 19h45 sur la North Stage, était retransmis en intégralité sur Studio Brussel et VRT MAX pour les non-détenteurs de billets. Dans un tout autre registre, le groupe néerlandais Within Temptation, qui célèbre ses 30 ans d'existence, foulait pour la dixième fois la scène du Graspop - un record seuls Iron Maiden et Hatebreed dépassent.

Sharon den Adel, la chanteuse, s'est dite surprise d'apprendre ce chiffre : 'Je ne savais même pas que c'était notre dixième fois ici. Nous sommes venus en 1998 comme des jeunes naïfs sans expérience. Et maintenant nous sommes toujours là, avec tant de beaux souvenirs. Ici à Dessel, c'est toujours la fête.

' Pour l'occasion, l'équipe de Studio Brussel l'a gâtée avec trois cadeaux : un montage audio de vœux d'anniversaire, un gâteau décoré d'une photo du band et de l'affiche de leur première participation en 1998, ainsi que des mots affectueux de la présentatrice An Lemmens. 'Merci pour toutes ces belles années, j'espère qu'il nous attend encore de belles choses', a répondu Sharon. 'Nous allons vous embrasser à nouveau avec beaucoup d'amour ce soir.

' Their concert était, lui aussi, disponible en live à partir de 21h10 sur les mêmes plateformes. Face à la canicule, les festivaliers ont pu compter sur des distributions gratuites de crème solaire au stand 'We Care A Lot' et sur l'activation d'un centre de crise surveillant la météo 24h/24. Des annonces sont faites via les grands écrans et l'application 'Nood'.

Néanmoins, certains regrettent un manque d'ombre et de points d'eau supplémentaires, illustrant les défis persistants des grands événements estivaux. Malgré cela, l'ambiance reste électrique, chaque jour offrant son lot de découvertes et de retrouvailles dans le monde du metal





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