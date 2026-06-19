Graspop Metal Meeting : Knocked Loose enflamme la scène North, hommage à Kasper

Le groupe de hardcore américain Knocked Loose a mis le feu à la scène North du Graspop Metal Meeting, tandis que les festivaliers rendent hommage au jeune Kasper, décédé il y a une semaine. Autres moments forts : Alter Bridge, Possessed et Sex Pistols.

Le Graspop Metal Meeting bat son plein et le groupe de hardcore américain Knocked Loose a littéralement mis le feu à la scène North. Attendu avec des attentes mitigées car la bande ne jouit pas encore du statut légendaire d'un Iron Maiden, Knocked Loose a pourtant dépassé tous les espoirs.

Leurs riffs percutants et leurs rythmes effrénés ont ouvert des moshpits géants, créant une atmosphère électrique. Le public, venu nombreux, n'a pas été déçu : la puissance sonore et l'énergie dégagée sur scène ont transformé le set en un moment inoubliable. Les fans espèrent déjà revoir le groupe l'année prochaine. Un hommage poignant a marqué cette édition du festival.

Kasper, un adolescent de 17 ans passionné de métal, est décédé subitement il y a une semaine. Sa famille et ses amis ont lancé un appel : que tous les festivaliers portent son nom ou une photo de lui en son honneur. Partout sur le site, on voit des inscriptions et des images de Kasper, témoignant de l'impact de cette initiative.

Comme le dit un ami de la famille, c'est un moyen de l'emmener une dernière fois au festival qu'il rêvait de découvrir. Les metalheads se sont mobilisés avec ferveur, créant une vague de solidarité touchante au milieu des décibels. D'autres performances ont marqué la journée. Alter Bridge a enflammé la scène principale avec la voix puissante de Myles Kennedy, tandis que le ciel s'assombrissait sans pour autant refroidir l'ardeur du public.

Possessed a offert un show mémorable dans la Marquee, avec le chanteur Jeff Becerra en fauteuil roulant mais capable de maintenir une énergie débordante. Quant aux Sex Pistols, accompagnés de Frank Carter au chant, ils ont délivré une setlist de classiques punk sous un soleil de plomb, ravissant les nostalgiques. Entre moments de recueillement et explosions sonores, cette journée restera gravée dans les mémoires





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Graspop Knocked Loose Hommage Hardcore Metal

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