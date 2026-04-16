Grasset : le licenciement d'Olivier Nora déclenche une défection massive d'auteurs face à la stratégie de Bolloré

Le licenciement du PDG de Grasset, Olivier Nora, a provoqué le départ de 115 auteurs majeurs, dénonçant une instrumentalisation idéologique du groupe Hachette par Vincent Bolloré. Une situation qui rappelle la transformation de Fayard et suscite de vives inquiétudes quant à l'avenir de la maison d'édition.

L'une des maisons d' édition les plus vénérées en France, reconnue pour sa capacité à accueillir une diversité de talents, a récemment vu son paysage bouleversé. L'acquisition du groupe médiatique Lagardère par le milliardaire Vincent Bolloré a entraîné dans son sillage Hachette , un géant de l' édition , premier en France et parmi les plus importants en Europe. Ce conglomérat inclut des maisons prestigieuses telles que Stock, JC Lattès, Armand Colin, Fayard, et bien sûr, Grasset .

La tournure des événements a pris une dimension critique le 14 avril 2026, avec le licenciement d'Olivier Nora, PDG de Grasset, une figure éminemment respectée dans le monde de l'édition et des idées. Ce départ, intervenu sur fond de désaccords avec la direction du groupe, a suscité une vague d'inquiétude et de réactions vives. Eric Fottorino, journaliste et auteur, a exprimé sa crainte que cette manœuvre ne soit le prélude à une reprise en main plus directe de Grasset par son actionnaire. Il a souligné l'importance d'Olivier Nora : 'À partir du moment où son éditeur, son patron, une figure très respectée pour tout ce qu’il a fait pour la littérature, pour la vie des idées, est éjecté dans ces conditions, on ne peut craindre que le pire pour la suite'. Le journaliste a également décortiqué ce qu'il appelle le 'système Bolloré', une architecture complexe où une entreprise à caractère idéologique est financée par un milliardaire, fonctionnant comme une véritable machine de guerre stratégiquement orientée vers les échéances politiques, notamment la présidentielle de 2027 en France. Selon cette analyse, Grasset ne serait qu'un rouage au sein d'un mécanisme plus vaste, incluant l'édition et un réseau médiatique composé de journaux, de télévisions et de radios. Ce dispositif est conçu pour amplifier la visibilité des publications littéraires, tandis que les enseignes Relay, historiquement des points de distribution clés pour Hachette, servent de leviers supplémentaires. Fottorino qualifie cette intégration de 'verticale', mais il y voit surtout une 'connivence' préjudiciable. Il est avéré que Vincent Bolloré n'hésite pas à mettre ses médias au service de ses orientations idéologiques, souvent perçues comme d'extrême droite, avec CNews en figure de proue. Par conséquent, les auteurs publiés chez Grasset redoutent logiquement une inflexion significative du catalogue vers la droite, un scénario qui rappelle amèrement la transformation vécue par Fayard. Eric Fottorino a rappelé ce précédent : 'Elle a été une très grande maison d’édition. Aujourd’hui, elle publie Bardella, De Villiers, Zemmour, Ciotti…' La métamorphose de Fayard avait débuté par la nomination à sa tête de Lise Boëll, une proche de l'écosystème Bolloré et éditrice de longue date du polémiste d'extrême droite Eric Zemmour. Cette décision avait provoqué une débandade notable de plumes à succès, un précédent troublant qui semble se rejouer mécaniquement. Après quinze années à la tête de Grasset, Olivier Nora a donc cédé sa place à Jean-Christophe Thiery, une nomination qui résonne particulièrement. Thiery est déjà président du Louis Hachette Group et est réputé pour sa proximité avec Vincent Bolloré. Cette succession a agi comme un catalyseur, déclenchant dans la nuit du 15 avril le départ concerté de pas moins de 115 auteurs et autrices majeurs de chez Grasset. Ces derniers ont exprimé leur indignation dans une tribune collective publiée dans Le Monde et relayée par l'AFP, dénonçant 'une guerre idéologique visant à imposer l’autoritarisme partout dans la culture et les médias'. Leurs préoccupations ne s'arrêtent pas là : ils ont également annoncé leur intention de lancer un recours collectif, une sorte de 'class action' à la française, afin de récupérer leurs droits d'auteur et de pouvoir reprendre leurs ouvrages déjà parus. Cette situation soulève la question fondamentale de savoir si la droitisation à marche forcée du paysage culturel et médiatique orchestrée par le milliardaire breton aurait finalement atteint ses limites. Eric Fottorino, avec une conviction inébranlable, affirme : 'Une maison d’édition, c’est une âme, ça ne s’achète pas avec de l’argent mais avec du talent, de la rigueur, une éthique, une morale'. Il considère avec une pointe de dédain que 'D’une certaine manière, Bolloré est un piètre stratège dans le domaine. Il va remplacer l’un des plus grands éditeurs français par un obscur tâcheron, serviteur et servile'. Face à la stratégie expansionniste et idéologique de l'empire Bolloré, le journaliste lance un appel pressant à ses confrères : 'les prendre au mot, à chaque fois, partout, tout le temps : déconstruire ce qu’ils construisent comme fantasmes sur la réalité française, sur la société, l’économie, l’immigration, l’insécurité. Il faut être, les médias libres et indépendants, les antidotes à ce poison diffusé à longueur de temps dans les médias Bolloré'. L'intégralité de cette interview édifiante est disponible dans le podcast du Monde en direct





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