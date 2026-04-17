Grasset sous tension : Des auteurs quittent la maison d'édition suite au limogeage d'Olivier Nora

Bruno Patino et d'autres auteurs annoncent leur départ de Grasset en signe de protestation contre l'éviction du président Olivier Nora, initiée par Vincent Bolloré. Ils dénoncent une rupture du lien éditorial et craignent une dérive idéologique de la maison, rappelant le cas Fayard. La mobilisation, principalement parisienne, laisse de côté les auteurs belges.

Bruno Patino , figure reconnue dans le paysage culturel, se trouve au cœur d'une tourmente éditoriale. Il est parmi les premiers à avoir apposé sa signature sur la lettre ouverte lancée par 115 auteurs, annonçant leur départ imminent de la maison d'édition Grasset . Ce mouvement de protestation fait suite à l'éviction d' Olivier Nora , président de Grasset , orchestrée par Vincent Bolloré , propriétaire de la maison mère Hachette. Cette décision, qualifiée d'inacceptable par de nombreux créateurs, soulève des questions fondamentales sur l'avenir de l'identité éditoriale de Grasset et sur les valeurs que la maison entend désormais porter.

Bruno Patino, qui vient de publier son huitième ouvrage, Le temps de l’obsolescence humaine, chez Grasset, explicite les raisons profondes de son engagement dans ce mouvement. Sa déclaration est sans équivoque : « La relation que vous avez avec une maison d’édition, c’est avant tout une relation avec un éditeur, quelqu’un qui a un regard particulier, qui vous connaît, dans toute sa sensibilité et son regard. Je pars parce que ce lien-là est rompu, et parce que la méthode qui a provoqué ce départ ne me semble pas acceptable. Je ne me suis pas posé la question. » Cette rupture s'apparente à une perte de repères, un déracinement affectif et intellectuel. L'auteur exprime une crainte palpable quant à la dilution de l'ADN de Grasset, une maison qu'il décrit comme un lieu d'exception. « Quand j’ai rejoint Grasset, c’était un endroit merveilleux, avec de grandes signatures qui ne pensaient pas tous de la même façon, et qui étaient là avant tout pour essayer de rendre vivante la littérature, la pensée et les idées. C’était un lieu de pluralisme. » Son souhait est désormais de retrouver un espace d'édition qui incarne cette « utopie de la pensée et de l’écriture », un vœu qui semble mis à mal par les récents événements.

Le remplacement d'Olivier Nora par Jean-Christophe Thiery, PDG du groupe Louis Hachette et proche de Vincent Bolloré, n'a fait qu'attiser les inquiétudes. Pour Bruno Patino, cette substitution symbolise un changement de cap radical, potentiellement au détriment de l'indépendance éditoriale et de la diversité des voix. Il souhaite, malgré tout, poursuivre sa collaboration avec Olivier Nora, indiquant que le lien humain et professionnel prime sur les affiliations institutionnelles. Pendant ce temps, Sébastien Ministru, un autre auteur phare de Grasset, se retrouve également dans une profonde réflexion quant à son avenir éditorial. Il confie sérieusement envisager de quitter la maison : « Il est fort possible que je quitte Grasset. Dans ce genre de situation, la première personne avec qui vous devez être honnête, c’est vous-même. On ne peut pas écrire des choses comme j’écris, qui prônent l’inclusivité, les modes de vie hors-norme, des valeurs progressistes, et continuer à être édité par une maison qui prône les valeurs contraires. » Cette dissonance idéologique est le moteur principal de sa démarche.

Le licenciement d'Olivier Nora est perçu comme le catalyseur d'une potentielle réorientation de Grasset vers des orientations idéologiques que Sébastien Ministru qualifie de réactionnaires, en adéquation avec les aspirations de Vincent Bolloré. Il s'appuie sur l'exemple de Fayard, une autre maison d'édition du groupe Hachette, passée de la publication d'ouvrages de personnalités progressistes comme Barack et Michelle Obama à celle de figures plus controversées telles que Jordan Bardella. Pour Sébastien Ministru, « la décapitation d’Olivier Nora est un signal supplémentaire de ce désir de droitisation de la société française. » Il regrette par ailleurs que la mobilisation actuelle soit principalement centrée à Paris, ignorant ainsi la communauté des auteurs belges associés à Grasset. « C’est très bien, mais je pense qu’ils ont simplement oublié les petits-cousins belges. On est cinq, six ici, et on n’a pas été contactés. Donc on n’a rien signé, on ne nous a pas demandé notre avis. » Cette situation soulève la question d'un possible « exil » des plumes belges de Grasset, à la recherche d'un environnement éditorial plus aligné avec leurs convictions.

L'intégralité de l'interview de Bruno Patino est disponible dans le podcast Le Monde en direct, offrant un éclairage supplémentaire sur cette crise au sein du monde de l'édition française





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