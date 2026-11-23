Conflicts deepen at Skeyes as SLFP, CSC and CGSP unions file strike notice for December 9. Company director expresses surprise and anger over disruption.

La situation au sein du gestionnaire de la navigation aérienne belge Skeyes s'est considérablement dégradée avec la récente annonce d'un préavis de grève par les organisations syndicales SLFP, CSC et CGSP. Cette décision, qui pourrait entraîner l'arrêt du trafic aérien dès le 9 décembre, marque un point de rupture majeur dans les relations sociales, alors que l'entreprise affirmait avoir trouvé un terrain d'entente avec les partenaires sociaux.

Les motifs profonds du mécontentement syndical

Les syndicats pointent du doigt plusieurs dysfonctionnements structurels qui justifieraient selon eux cette mesure de contrainte. Le déroulement du dialogue social est particulièrement critiqué, les représentants du personnel estimant que les processus de négociation sont trop longs et inefficaces. Cette lassitude s'explique en partie par la persistance de dossiers historiques qui traînent depuis des années sans solution concrète, créant un climat de défiance durable entre les parties.

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L'organisation du travail constitue un autre pilier central du différend actuel. Les horaires de travail, en particulier, font l'objet de vives contestations de la part des grévistes potentiels. Ces conditions opératoires sont perçues comme précarisantes et peu respectueuses de l'équilibre vie professionnelle-vie privée, alimentant un ressentiment croissant au sein des équipes techniques qui assurent la sécurité des vols.

La problématique des fins de carrière représente enfin le troisième axe majeur de friction. Les syndicats dénoncent une gestion jugée insuffisamment empathique et prévoyante concernant le départ à la retraite des agents expérimentés. Cette question de transmission des compétences et de valorisation de l'expérience accumulée reste un point de douleur pour les travailleurs, qui estiment que leur ancienneté n'est pas suffisamment reconnue par la hiérarchie actuelle.

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La surprise et l'indignation de la direction de Skeyes

De son côté, la direction de Skeyes exprime une stupeur profonde face à cette annonce de préavis. Kurt Verwilligen, le porte-parole officiel de l'entreprise, s'est dit indigné par cette tournure des événements, soulignant que le contexte était pourtant favorable à un règlement pacifique. Cette réaction virulente s'explique par le souvenir récent d'une grève menée ce lundi-là, dans le cadre d'une journée d'action nationale, qui avait déjà paralysé le trafic aérien belge pendant presque toute la journée.

L'entreprise remet en question la légitimité de cette nouvelle mobilisation en rappelant qu'une récente médiation avait abouti à un accord jugé équilibré et favorable. Selon Skeyes, cet accord avait été avalisé par les trois syndicats lors des discussions préliminaires. La direction considère donc que les organisations syndicales font machine arrière de manière arbitraire, sans justification valable, après avoir théoriquement validé les propositions de la direction.

La complexité du processus de validation des accords

Cependant, la réalité des procédures de validation a complexifié la perception de cet accord. Lors d'une commission paritaire organisée au début du mois, seule la CGSP a effectivement apposé sa signature sur le document. Cette situation a créé un flou juridique et politique que les autres organisations ont saisi pour revendre le dossier. Le porte-parole de Skeyes, Kurt Verwilligen, interroge explicitement cette logique, s'interrogeant sur la cohérence de la position des syndicats qui signent puis annulent.

Les deux autres organisations majeures, à savoir la CSC et le SLFP, ne s'étaient pas engagées immédiatement. En déposant désormais ce préavis, elles indiquent clairement qu'elles estiment que les conditions de l'accord n'étaient pas satisfaisantes ou n'avaient pas été correctement appliquées. Cette divergence interne au mouvement syndical affaiblit la position de la direction, qui doit composer avec trois voix différentes plutôt qu'un front uni de négociation comme elle le souhaitait initialement.

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Impacts concrets et prochaines étapes prévues

L'annonce de Lennert Mervilde, représentant du SLFP, confirme que des arrêts de travail sont possibles dès le 9 décembre. Cette date précise marque le début potentiel d'une paralysie des services essentiels, avec des conséquences directes et immédiates pour les voyageurs et le transport de marchandises. Le SLFP espère toutefois, dans ses déclarations, que cette menace suffira à relancer le dialogue et à obtenir des concessions rapides de la part de l'employeur, sans nécessairement vouloir aller jusqu'au bout de l'acte disruptif sur la longue durée.

La conséquence immédiate pour le public et les professionnels de l'aviation est une incertitude totale sur les capacités de gestion du trafic aérien à partir de la mi-décembre. Chaque jour de grève risque d'entraîner des retards en cascade et des annulations massives, comme ce fut le cas lors de la journée d'action nationale précédente. Les autorités et les compagnies aériennes se préparent donc à des scénarios de crise, tandis que la tension entre les parties augmente chaque heure qui passe, sans garantie de résolution rapide avant les dates butoirs annoncées par les syndicats.