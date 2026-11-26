L'humoriste Grégory Guillotin comparaît à Evry pour violences habituelles. Il reconnaît les faits et exprime sa honte face aux accusations de son ex-compagne.

Le youtubeur et humoriste Grégory Guillotin, célèbre pour ses vidéos de caméras cachées, comparaît ce vendredi devant le tribunal judiciaire d'Evry. Il répond à des accusations de violences conjugales habituelles portant sur son ex-compagne, âgée de 27 ans. Cet procès marque un tournant majeur dans sa carrière, alors qu'il est suivi par une audience considérable de 4,4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube.

Une reconnaissance publique des faits par le youtubeur

Grégory Guillotin, 43 ans, a reconnu publiquement les violences dénoncées par sa partenaire, affirmant en avoir profondément honte. Il comparaîtra en liberté pour des faits commis entre le 23 juin 2019 et le 6 avril 2026. La plaignante avait déposé plainte en juin auprès du procureur de la République pour violences conjugales et harcèlement, ouvrant ainsi cette procédure judiciaire en cours.

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Un récit détaillé des agressions et de l'emprise

Selon les conclusions de la plainte, les violences ont débuté en avril 2022 dans leur domicile de banlieue parisienne. Le récit égrène ensuite plusieurs agressions graves, incluant un coup de pied aux Maldives en décembre 2022 et des violences lors d'un voyage au Maroc en 2023. Parmi ces faits, on compte une gifle et plusieurs coups de pied, suivis d'un coup de poing dans l'œil au cours d'une autre altercation en 2024. La plaignante relate également que l'humoriste lui a faussement annoncé avoir annulé son billet de retour après lui avoir jeté un bol de céréales au visage.

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Un système de surveillance et de harcèlement psychologique

Outre les violences physiques, la plainte met en lumière un dispositif de contrôle et d'emprise psychologique. L'année précédant leur séparation, Grégory Guillotin a installé des caméras de surveillance à leur domicile sous le prétexte de surveiller un artisan. En réalité, ce système servait à observer en permanence les faits et gestes de sa compagne. L'avocat de la plaignante, Me Jean-Baptiste Riolacci, a souligné le courage nécessaire pour livrer ce récit de souffrances, espérant que le tribunal prendra les mesures nécessaires pour empêcher toute récidive.

Des accusations supplémentaires et une absence de défense publique

La situation juridique de l'humoriste s'est complexifiée depuis début septembre avec l'ouverture d'une nouvelle plainte pour viol déposée par une autre ex-compagne, des faits que Grégory Guillotin nie fermement. Son avocat, Me Tom Michel, a refusé de s'exprimer sur le dossier actuel. Ces affaires judiciaires s'ajoutent à sa notoriété massive, posant des questions sur la responsabilité des créateurs de contenu face à des actes criminels, sans que les éléments financiers ou fiscaux ne soient directement concernés par cette procédure spécifique.