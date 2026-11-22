Les syndicats CSC, FGTB et Synova organisent une grande manifestation à Bruxelles lundi pour dénoncer l'austérité et la baisse du pouvoir d'achat, entraînant des perturbations majeures.

Les principaux syndicats belges, à savoir la CSC, la FGTB et Synova, ont lancé un appel à une large mobilisation citoyenne pour ce lundi à Bruxelles. Cette action vise à protester vigoureusement contre la politique d'austérité gouvernementale et la détérioration continue du pouvoir d'achat des ménages.

Mobilisation syndicale contre l'austérité

La CSC, la FGTB et Synova s'unissent dans un front commun pour organiser une manifestation nationale qui se tiendra entre 10h00 et 13h00 sur le site de la Petite ceinture à Bruxelles. Le trajet reliera la gare du Nord à la gare du Midi, visant à rassembler davantage que les 30.000 à 50.000 participants comptés lors du dernier rassemblement du 9 octobre.

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Annonces de perturbations ferroviaires

Les autorités de transport STIB, Letec et De Lijn ont confirmé des interruptions et des déviations sur l'ensemble du réseau de transports en commun du pays. La SNCB met en garde contre une forte affluence anticipée dans les gares et les trains à destination et en provenance de Bruxelles.

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Impact sur les services publics

Les administrations publiques pourraient subir des bouleversements significatifs durant cette journée d'action spéciale. Les services de collecte des déchets et le secteur non marchand sont également concernés par les restrictions et les perturbations liées à la grève.

Contexte politique et négociations budgétaires

La coalition gouvernementale Arizona poursuit ses discussions budgétaires, alors que Bart De Wever a rencontré Conner Rousseau vendredi soir pour tenter de débloquer les négociations. Le politologue Dave Sinardet note que ce tête-à-tête peut offrir une issue, mais le risque d'élections reste réel.