Grève à l'Institut Maris Stella : Les syndicats dénoncent les mesures d'économies de la FWB

Les enseignants de l'Institut Maris Stella à Laeken, en Région bruxelloise, se mobilisent contre les mesures d'économies de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La directrice de l'établissement partage ses craintes concernant les réformes et leurs conséquences sur les enseignants et les élèves.

Les syndicats ont mobilisé les travailleurs de divers secteurs relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles ( FWB ) pour une manifestation le 9 avril 2026. Cette action visait à dénoncer les mesures d’économies envisagées par la FWB , particulièrement dans le secteur de l’enseignement. Un mouvement significatif a été observé à l’Institut Maris Stella à Laeken, en Région bruxelloise, où la participation à la grève a considérablement augmenté.

Imane Kenfaoui, la directrice de l’établissement scolaire, a déclaré : En décembre, 24% des membres de mon personnel, tous corps de métiers confondus (éducateurs, enseignants, logopèdes), faisaient grève. Aujourd’hui, le chiffre s’élève à 35% de grévistes. Cette augmentation témoigne d’un malaise croissant qui s’installe durablement au sein de l’école, surpassant une simple grogne ponctuelle. L'enseignante et assistante pédagogique de longue date a également souligné que des actions avaient déjà été menées en décembre 2025 pour protester contre les coupes budgétaires affectant l’enseignement. La situation actuelle est caractérisée par une approche descendante, où les décisions politiques sont imposées sans réelle consultation préalable. \Imane Kenfaoui, s'exprimant sur la durée potentielle de ce conflit, a partagé son expérience de 20 ans dans l’enseignement, soulignant que les réformes sont inhérentes au fonctionnement politique. Cependant, elle constate un changement majeur dans la manière dont ces réformes sont menées. Traditionnellement, elles étaient co-construites, impliquant consultation et concertation. Actuellement, la FWB impose des décisions sans dialogue. Le politique décide, puis les difficultés d'application sont découvertes sur le terrain. Pour elle, la résolution de cette crise passe par la fin d’une logique d’opposition et l’instauration d’une véritable écoute préalable. La rentrée prochaine verra les enseignants du cycle secondaire supérieur devoir effectuer deux heures de cours supplémentaires par semaine, suscitant des inquiétudes syndicales quant aux pertes d’emploi. Kenfaoui partage ces craintes, expliquant que l'augmentation des heures de cours se traduira mécaniquement par une diminution des postes pour les enseignants temporaires. Cela pourrait entraîner des situations d'instabilité, avec des enseignants devant jongler entre plusieurs écoles, au lieu de bénéficier d'une stabilisation professionnelle.\Un autre point de discorde est la suppression annoncée des nominations et l’introduction du 'CDI-E', un contrat à durée indéterminée destiné aux nouveaux enseignants. Pour la directrice de l’Institut Maris Stella, cette mesure n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle estime que la précarité de l'emploi n'est pas le facteur déterminant pour retenir les enseignants. L’accompagnement et le soutien aux débutants sont primordiaux. Les enseignants apprécient généralement d’avoir un emploi à temps plein, mais nombreux sont ceux qui abandonnent s'ils constatent un écart entre la réalité et ce qu’ils ont appris lors de leurs études supérieures. L'accent doit être mis sur l'encadrement des enseignants, et non sur la seule stabilisation de leur situation contractuelle. Ces nouveaux contrats CDI-E sont attendus pour 2027, ce qui obligera la directrice à informer certains enseignants de son impossibilité de les reprendre, bien qu'ils soient d'excellents éléments. Un dernier changement concerne le CEB, l’épreuve certificative externe de fin de 6e primaire. Désormais, le seuil de réussite est fixé à au moins 50% dans chaque matière et 60% pour la moyenne globale. En cas d’échec, l’élève pourra accéder à la première secondaire avec un programme d’aide. La première année d’enseignement différencié dans le secondaire (réservée jusqu’ici aux élèves ayant échoué au CEB) est supprimée, le redoublement restant une exception. Imane Kenfaoui exprime son inquiétude quant à ce changement, craignant un déséquilibre dans les classes de première secondaire, avec des élèves de niveaux très différents





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