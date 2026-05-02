Grève chez Aldi : 22 magasins fermés à Bruxelles et périphérie contre l'ouverture dominicale

Une grève spontanée des employés Aldi a entraîné la fermeture de 22 magasins à Bruxelles et dans sa périphérie, en protestation contre un projet d'ouverture dominicale. Le syndicat SETCA BHV demande une concertation sociale avant toute décision.

Ce samedi, une action de protestation significative a paralysé une grande partie du réseau Aldi à Bruxelles et dans sa périphérie. Sur les 26 magasins Aldi présents dans la région, 22 sont restés fermés, conséquence directe d'une grève spontanée menée par les employés, avec l'aval du syndicat zone Zemst.

L'alerte a été donnée par Louay, un habitant de Bruxelles, qui a utilisé la plateforme d'alerte citoyenne pour signaler la situation. Cette mobilisation intervient en réponse à un projet de la direction d'ouvrir les supermarchés les dimanches, une initiative qui suscite une vive opposition parmi le personnel. L'impact de cette grève est particulièrement fort dans la zone BHV (Bruxelles-Hal-Vilvorde), où plus de 80% des magasins Aldi sont touchés.

Des fermetures complètes ont été constatées dans les communes d'Anderlecht, Saint-Gilles et Uccle, tandis qu'à Molenbeek, seul un magasin a maintenu ses activités. Des perturbations sont également signalées à Ixelles, Drogenbos et Vilvorde, témoignant de l'ampleur de la contestation. À l'heure actuelle, aucune fermeture n'a été rapportée en Wallonie, ce qui souligne la concentration géographique de cette action. La décision de déclencher cette grève aujourd'hui est stratégique.

La zone BHV avait participé de manière moins active à la grève nationale organisée la semaine précédente dans d'autres magasins Aldi en Flandre et en Wallonie. Les travailleurs ont donc choisi d'attendre une semaine pour intensifier la pression et « marquer le coup », selon Safouane Akremi, permanent syndical SETCA BHV, responsable des magasins Aldi. La revendication centrale demeure inchangée : une opposition ferme à l'ouverture dominicale envisagée par la direction.

Safouane Akremi résume la situation en pointant le manque de transparence et d'informations de la part de la direction : « C’est le flou artistique par rapport au dimanche. La direction nous a communiqué qu’elle a l’intention d’ouvrir les dimanches. Mais quelles sont les modalités ? Pas d’info.

Rien. Les travailleurs sont fortement déçus puisqu’on ne savent pas où on va. » Ce manque de clarté engendre une incertitude et une frustration profondes parmi les employés, qui se sentent délaissés et non consultés dans une décision qui aura un impact direct sur leurs conditions de travail et leur vie personnelle. L'ouverture dominicale soulève des questions cruciales concernant l'organisation du travail, les compensations financières, et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le syndicat SETCA BHV insiste sur la nécessité d'une concertation sociale approfondie avant toute décision concernant l'ouverture dominicale. Safouane Akremi souligne l'importance de respecter les travailleurs et de dialoguer avec les partenaires sociaux. Il propose d'aborder la question au niveau sectoriel, où des solutions équitables et durables pourraient être trouvées.

« Les travailleurs vont demander qu’on les respecte un minimum, qu’on discute avec les partenaires sociaux et surtout qu’on aille discuter au niveau sectoriel. C’est bien là qu’on devra trancher par rapport au dimanche. » Selon Myriam Delmée, présidente SETCa, des réunions avec la direction sont prévues dans les semaines à venir pour discuter des mesures à mettre en place à partir du mois de juin prochain. Trois dates potentielles ont été évoquées, mais elles n'ont pas encore été confirmées.

Ces négociations seront cruciales pour déterminer l'avenir de l'ouverture dominicale chez Aldi et pour préserver les droits et les intérêts des travailleurs. La situation actuelle témoigne d'une tension croissante entre la direction et le personnel, et d'une volonté affirmée des employés de faire entendre leur voix et de défendre leurs conditions de travail. L'issue de ces négociations aura un impact significatif sur l'ensemble du secteur de la grande distribution et sur les pratiques en matière d'ouverture dominicale





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