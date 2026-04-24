Grève chez Aldi à Sint-Job-in-'t-Goor contre l'ouverture dominicale

Les employés d'Aldi à Sint-Job-in-'t-Goor sont en grève pour protester contre les plans d'ouverture des magasins le dimanche. Des tensions existent entre ceux qui s'opposent et ceux qui sont ouverts à cette idée. Les clients affichent leur compréhension, mais certains se dirigent vers d'autres supermarchés.

Le magasin Aldi de Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) est l'un des établissements de la chaîne de supermarchés qui restent fermés aujourd'hui en Belgique . Le personnel proteste contre les plans de la direction d'ouvrir les magasins également le dimanche.

Cependant, certains employés sont ouverts à l'idée de travailler le dimanche. Un employé désireux de travailler reconnaît que cela pourrait également créer des tensions internes. Les membres du personnel du magasin Aldi situé à Handelslei à Sint-Job-in-'t-Goor ont immédiatement barricadé les portes du magasin avec des chariots ce matin. Ils sont soutenus par des délégués du syndicat chrétien ACV Puls, selon un délégué qui préfère rester anonyme.

Il souligne que la manière dont cette décision a été prise de manière aussi inattendue est déplaisante, car aucune condition n'a encore été discutée. De nombreux employés ne souhaitent pas travailler le dimanche. Ils ont choisi ce travail précisément parce qu'ils n'avaient pas à travailler le dimanche. Que doivent faire les jeunes parents, les mères célibataires ?

Où trouveront-ils une garde d'enfants ? Ils pourraient être libres en semaine, mais leurs partenaires ne le seront pas. Le dimanche est un jour en famille. Les syndicats estiment que six jours d'ouverture par semaine sont plus que suffisants.

On ne peut pas prétendre que les gens n'ont pas le temps de faire leurs courses pendant ces autres jours. Ils n'achèteront pas plus parce que le magasin est ouvert le dimanche. Un employé propose avec ironie : Ceux qui veulent faire leurs courses le dimanche peuvent reprendre notre travail ou garder nos enfants. Comment allons-nous pouvoir planifier des rendez-vous ou des fêtes de famille le week-end ?

Au moins, nous savons que nous n'aurons pas à travailler le dimanche. Cependant, certains employés ne participent pas à la grève et sont ouverts à l'idée de travailler le dimanche. Un employé qui travaille déjà le dimanche depuis plus de 20 ans, en raison de son restaurant, comprend ses collègues. Il souligne qu'il a consciemment choisi cette situation.

Avant de prendre des mesures, il souhaite obtenir des éclaircissements sur ce qui sera exactement attendu. Il s'interroge sur ce qui arrivera à son restaurant. Il suggère que le travail le dimanche pourrait être volontaire, car il y aura toujours des personnes prêtes à travailler le dimanche. Les clients surpris par la fermeture comprennent les grévistes.

Un client déclare qu'il n'aimerait pas travailler le dimanche et qu'il n'a pas besoin que le magasin ouvre le dimanche. Il ne viendra que si il a oublié quelque chose.

Cependant, il pense que les personnes qui travaillent en semaine pourraient être heureuses d'avoir la possibilité de faire leurs courses le dimanche. Une autre cliente exprime également sa compréhension, affirmant que tout le monde peut trouver le temps de faire ses courses à d'autres moments. Elle ajoute qu'elle fera ses courses dans un autre magasin aujourd'hui, avec un sourire. Un homme devant le magasin s'attendait à ce que Aldi suive les autres supermarchés.

Il pense que les autres chaînes qui ouvrent le dimanche ont une bonne raison de le faire et qu'elles attireront suffisamment de clients. Marcel confirme qu'il viendrait faire ses courses le dimanche, étant donné qu'il est à la retraite et qu'il vient tous les jours. Il souhaitait acheter une nouvelle tondeuse à gazon à batterie, car il a encore des difficultés avec un câble d'extension. Cependant, il ira dans un autre supermarché aujourd'hui





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