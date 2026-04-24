Grève chez Aldi : Fermeture de nombreux magasins en Belgique en raison de la menace d'ouverture le dimanche

Une grève du personnel a entraîné la fermeture d'une soixantaine de supermarchés Aldi en Belgique, en raison de l'annonce de la chaîne envisageant d'ouvrir ses magasins le dimanche. Les employés craignent des conséquences sur leur vie privée et leurs conditions de travail.

Une grève du personnel a entraîné la fermeture d'une soixantaine de supermarchés Aldi en Belgique , selon nos informations. Les employés ont cessé le travail hier, suite à l'annonce de la chaîne envisageant d'ouvrir ses magasins belges le dimanche.

Quelles implications cela a-t-il pour le personnel ?

'Ceux qui travaillent habituellement pendant les heures de bureau souhaitent conserver cette situation et la défendent. ' Dites-nous ce que vous pensez de l'ouverture potentielle des magasins Aldi le dimanche. Pourquoi seriez-vous favorable ou défavorable à cette mesure en tant qu'employé ? Les supermarchés Aldi de Stabroek, Ekeren, Olen, Anvers Slachthuislaan, Sint-Job, Beerse, Turnhout, Mol, Zeelandstraat Hoboken et Ronse étaient déjà fermés ce matin.

Plus tard, les magasins de Knokke-Heist, Evergem, Ronse, Lochristi, Sint-Niklaas, Zelzate, Wachtebeke et Zele ont également baissé leurs rideaux. Actuellement, environ soixante magasins sont fermés, selon nos sources. La chaîne de supermarchés a donc entamé des discussions exploratoires avec les syndicats.

'Ces négociations seront difficiles. La question est de savoir à quel point les syndicats resteront fermes', déclare Gino Van Ossel, professeur de marketing à la Vlerick Business School, dans l'émission De Ochtend. Les employés d'Aldi craignent qu'il n'y ait pas de compensation pour le travail du dimanche, comme cela a été le cas avec son prédécesseur, Delhaize. Selon Van Ossel, cette inquiétude n'est pas tout à fait fondée.

'Il existe différents statuts au sein du secteur', explique-t-il. Delhaize a transféré ses magasins à des exploitants indépendants. Ces magasins relèvent d'une autre commission paritaire, où les salaires sont plus bas. Pour les chaînes comme Aldi, Lidl et Colruyt, la situation est différente.

Elles doivent payer leurs employés davantage. Si une chaîne comme Aldi décide volontairement d'ouvrir le dimanche, elle devra également faire appel à des étudiants, selon Van Ossel.

'En Belgique, la culture consiste à n'introduire le travail du dimanche que sur une base volontaire, et il est probable que tous les employés permanents ne seront pas disposés à travailler alors. ' Les employeurs en bénéficient également. Car si tout le monde travaillait le dimanche, des primes plus élevées devraient être versées.

'Chez Carrefour, en théorie, les majorations peuvent atteindre 200 % pour travailler le dimanche. ' 'Les syndicats se sont montrés flexibles à cet égard, mais en contrepartie, ils ont obtenu que Carrefour s'engage à ne pas autonomiser de magasins dans les années à venir, etc. C'est donc un jeu de négociations en réalité. ' Selon l'expert en commerce de détail Van Ossel, il s'agit de droits acquis et de l'impact sur la vie privée.

'C'est en fait très simple, il s'agit souvent de ce à quoi les gens sont habitués', dit-il. 'Ceux qui travaillent habituellement pendant les heures de bureau souhaitent conserver cette situation et la défendent. ' À titre d'exemple, il y a de l'agitation parmi le personnel concernant les plans de l'entreprise de modifier les horaires de travail afin de mieux répondre à la nouvelle réalité du marché des colis.

Mais il y a aussi des gens qui sont favorables au travail du dimanche.

'Les syndicats expriment principalement la voix de la majorité, mais les préférences individuelles varient considérablement, bien sûr. ' 'Ceux qui ont une famille avec de jeunes enfants préfèrent être à la maison le dimanche. Mais les personnes seules disent parfois : le dimanche est une journée ennuyeuse, je préfère travailler et faire mes courses pendant la semaine, par exemple.

' Les étudiants ont également un point de vue différent. 'Pour eux, le travail du dimanche est intéressant car ils ont des cours en semaine pendant la journée.

' En outre, le travail du dimanche n'est pas un problème majeur pour la communauté musulmane. 'Historiquement et religieusement, le vendredi est leur jour de congé, donc certains préfèrent rester à la maison ce jour-là. ' En général, les supermarchés élargissent leurs heures d'ouverture principalement pour répondre aux besoins des consommateurs. 'Dans un marché libre, quelqu'un décidera toujours de rester ouvert plus longtemps, car les clients s'y attendent.

' Selon Van Ossel, la Belgique évolue ainsi vers ce qui est depuis longtemps la norme dans d'autres pays. 'Nous nous adaptons au comportement des consommateurs et à l'étranger, où les chaînes sont souvent ouvertes 7 jours sur 7.

' En outre, la concurrence joue un rôle : les magasins qui sont ouverts le dimanche peuvent attirer des clients supplémentaires parce que d'autres commerces sont fermés. Dans le cas d'Aldi, le danger de rester fermé, si Lidl ouvrait le dimanche, est particulièrement préoccupant. Cette entreprise est en consultation avec les syndicats à ce sujet.

'Si Lidl ouvrait bientôt le dimanche, Aldi se sentirait obligé de suivre', affirme Van Ossel avec conviction. En même temps, cela reste un choix difficile, ce qui amène de nombreuses entreprises à mener des négociations avec le frein à main serré. Car des heures d'ouverture plus longues entraînent également des coûts plus élevés, ce qui signifie que tous les acteurs ne suivent pas immédiatement.

'Si tout le monde est ouvert, il se vendra certainement un peu plus, mais en même temps, les coûts augmenteront également. ' Si des accords appropriés ne sont pas conclus sur la rémunération, les coûts peuvent également augmenter considérablement. 'Selon le secteur, le salaire horaire peut doubler voire tripler, et il devient alors difficile de rester rentable.





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