Grève chez Aldi : Plusieurs magasins fermés en Wallonie et en Flandre en réaction à l'ouverture du dimanche

Une grève spontanée a entraîné la fermeture de plusieurs magasins Aldi en Wallonie et en Flandre, suite à l'annonce de la direction d'ouvrir les magasins le dimanche. Les syndicats dénoncent un manque de concertation sociale et craignent une augmentation de la charge de travail.

Une vague de fermetures de magasins Aldi a touché la Wallonie et une partie de la Flandre ce vendredi, suite à un mouvement de grève déclenché par l'annonce de la direction d'ouvrir les magasins le dimanche.

La décision d'Aldi de proposer des ouvertures dominicales, motivée par la pression concurrentielle, notamment de Lidl qui a déjà annoncé une démarche similaire, a provoqué une vive réaction des syndicats et des employés. Selon les informations disponibles, les fermetures spontanées concernent plusieurs localités en Wallonie, dont Charleroi, Fleurus, Verviers et Vielsalm, ainsi qu'une vingtaine de magasins en Flandre. Les syndicats dénoncent une méthode de communication de la direction jugée unilatérale et un manque de respect de la concertation sociale.

Myriam Delmée, présidente du Setca, a expliqué que les syndicats ont quitté la réunion avec la direction dès que celle-ci a annoncé son intention d'ouvrir le dimanche, estimant qu'il était impossible de discuter dans un climat de tension et sans respect des procédures habituelles. Elle souligne également que la situation en Flandre est particulièrement préoccupante, car la charge de travail y est déjà plus élevée qu'ailleurs, rendant plus difficile le recrutement de personnel supplémentaire pour les dimanches.

La grève spontanée qui a débuté jeudi en Flandre s'est étendue à la Wallonie ce vendredi, témoignant d'un mécontentement croissant des employés d'Aldi face à la perspective d'une augmentation de la charge de travail sans compensation adéquate. Les syndicats mettent en avant le fait que l'urgence d'ouvrir le dimanche n'est pas justifiée, notamment en comparaison avec Lidl, où les négociations sont encore en cours.

Ils insistent sur la nécessité de trouver un équilibre entre les attentes des consommateurs et les conditions de travail des employés. Aldi, dans un communiqué, a déploré les fermetures de magasins et a exprimé son souhait de maintenir un dialogue social constructif.

L'entreprise justifie sa décision d'ouvrir le dimanche par la nécessité de s'adapter à un marché de la distribution en pleine mutation et de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, tout en assurant la pérennité de l'emploi de ses collaborateurs. Cependant, cette justification ne semble pas convaincre les syndicats, qui exigent des garanties quant à l'impact de l'ouverture dominicale sur les conditions de travail et la qualité de vie des employés.

Pour l'instant, aucune nouvelle réunion n'est prévue entre la direction d'Aldi et les syndicats. La situation reste donc incertaine, et l'avenir des ouvertures dominicales chez Aldi dépendra de l'issue des négociations et de la capacité des deux parties à trouver un compromis acceptable. Le Setca a annoncé qu'une vingtaine de magasins sont actuellement fermés en Belgique, sur un total de 440 magasins Aldi.

Les employés expriment leur détermination à poursuivre la lutte pour défendre leurs droits et à obtenir des garanties quant à leur charge de travail et à leur rémunération. L'unité des syndicats et des employés est présentée comme un atout majeur dans cette bataille sociale.

La question de l'ouverture des magasins le dimanche reste un sujet de débat en Belgique, avec des arguments divergents entre les employeurs, qui mettent en avant les avantages économiques et la satisfaction des consommateurs, et les syndicats, qui soulignent les conséquences négatives sur les conditions de travail et la vie familiale des employés. L'issue de ce conflit chez Aldi pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du secteur de la distribution en Belgique





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