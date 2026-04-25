Grève chez Aldi : Quarante supermarchés fermés ce samedi en Belgique

Une quarantaine de supermarchés Aldi sont fermés ce samedi en Belgique suite à une grève contre le projet d'ouverture le dimanche. Les syndicats dénoncent une méthode de la direction jugée unilatérale et intervient en pleine négociation salariale.

Ce samedi matin, une quarantaine de supermarchés Aldi à travers la Belgique sont restés portes closes, marquant une escalade dans la protestation contre le projet controversé d'ouverture le dimanche.

Cette action de grève, qui s'inscrit dans la continuité du mouvement initié la veille, témoigne de la forte opposition des employés et des syndicats à cette nouvelle orientation stratégique de l'enseigne. Parmi ces magasins fermés, six se situent en Wallonie et à Bruxelles, impactant directement les consommateurs de ces régions. Les localités concernées sont Courcelles, Gembloux, Lessines, Leuze, Tournai, Mouscron et Laeken.

En Flandre, la situation est également tendue, avec des accusations de pressions exercées par certaines directions locales sur les employés en grève. Les syndicats dénoncent des propos tels que « les grévistes mettent les magasins en difficulté » ou « cela ne donne pas une bonne image », considérant ces remarques comme une tentative d'intimidation et une dévalorisation de la légitimité du mouvement social.

La grève avait déjà paralysé au moins 60 magasins Aldi vendredi, en réponse à l'annonce faite par la direction de l'enseigne d'ouvrir ses portes le dimanche. Cette décision, perçue comme unilatérale et non concertée, a suscité une vive réaction de la part des syndicats, qui ont immédiatement quitté la réunion avec la direction jeudi, estimant qu'il n'y avait pas de base pour une discussion constructive.

L'annonce de l'ouverture dominicale est intervenue dans un contexte de négociations portant sur des revendications salariales des employés, ce qui a exacerbé le sentiment de frustration et d'incompréhension. Les syndicats CNE et Setca ont exprimé leur regret quant à la méthode employée par la direction, dénonçant une tentative de contourner les discussions sur les questions salariales en introduisant un sujet aussi sensible que l'ouverture le dimanche.

Ils estiment que cette approche manque de respect envers les employés et ne favorise pas un dialogue social serein et constructif. La direction a envoyé des cadres dans les différents magasins pour informer le personnel de cette nouvelle politique, mais cette communication a été perçue comme un acte provocateur par les syndicats et les employés. L'ouverture le dimanche est un sujet sensible en Belgique, où la législation protège traditionnellement le repos dominical des commerçants et des employés.

Les syndicats craignent que l'ouverture des magasins Aldi le dimanche ne conduise à une dégradation des conditions de travail, à une pression accrue sur les employés et à une perte d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ils soulignent également que l'ouverture le dimanche pourrait avoir des conséquences négatives sur le commerce de proximité et sur l'emploi dans d'autres secteurs.

La situation actuelle est donc le résultat d'une accumulation de tensions et de frustrations, et il est peu probable qu'elle se résolve rapidement sans un dialogue sincère et constructif entre la direction d'Aldi et les syndicats. Les employés demandent des garanties quant à la préservation de leurs conditions de travail et à une juste rémunération, tandis que la direction semble déterminée à mettre en œuvre sa stratégie d'ouverture le dimanche.

L'avenir de cette enseigne en Belgique pourrait bien dépendre de la capacité des deux parties à trouver un compromis acceptable pour tous. La mobilisation continue des employés et le soutien des syndicats sont des éléments clés qui pourraient influencer l'issue de ce conflit. Il est important de noter que cette situation n'est pas isolée et qu'elle s'inscrit dans un contexte plus large de remise en question des modèles économiques et sociaux traditionnels





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