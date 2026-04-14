Grève chez bpost : Bouchez accuse les syndicats de détruire l'emploi

Georges-Louis Bouchez réagit à la grève chez bpost, accusant les syndicats de mettre en péril l'entreprise et l'emploi. Il met en avant les difficultés face à la concurrence et pointe un problème de mentalité régional.

Georges-Louis Bouchez , suite à une question concernant la grève chez bpost, a exprimé son point de vue sans équivoque, affirmant que les syndicats, selon lui, se rendent coupables de la destruction d'emplois dans le pays. Le mouvement social, entré dans sa troisième semaine, n'a enregistré aucune avancée significative. La modification des horaires de travail demeure un point de blocage majeur, exacerbant les tensions entre les parties prenantes. La grève en cours soulève des inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise postale.

Le libéral a qualifié cette action de mouvement 'irresponsable'. Il a argumenté que bpost se trouve en compétition directe avec des opérateurs privés de colis tels que FedEx et DHL, et que les syndicats entravent toute transformation nécessaire. Selon lui, le blocage de bpost pendant une période prolongée risque de provoquer une fuite des clients vers les concurrents, entraînant une perte irrémédiable de parts de marché et, par conséquent, une destruction d'emplois. Il a réitéré cette accusation, insistant sur l'impact négatif des actions syndicales sur l'emploi.

La question du contexte régional a également été soulevée. Face à l'interrogation de Martin Buxant sur une éventuelle privatisation, Georges-Louis Bouchez n'a pas fourni de réponse directe. Il a préféré pointer du doigt ce qu'il considère comme un problème de mentalité, soulignant le contraste entre les perturbations observées en Wallonie (90 %) et leur absence quasi totale en Flandre et à Bruxelles. Cette divergence régionale, selon lui, révèle un dysfonctionnement sous-jacent.

Il a conclu que, si les syndicats ne font pas preuve d'une plus grande ouverture à la négociation, la direction devrait être en mesure de trouver des solutions pour contourner la grève. Il a mis en garde contre les conséquences potentiellement désastreuses de ce conflit, notamment la mise en péril de milliers d'emplois et la survie même de l'entreprise. Il a souligné l'urgence d'une résolution rapide afin d'éviter des dommages irréversibles. L'intégralité des séquences de Face à Buxant est disponible sur bel RTL, permettant aux téléspectateurs de se faire leur propre opinion sur la situation.

La persistance de la grève et l'absence de compromis signalent une crise profonde au sein de bpost et entre les partenaires sociaux. Les enjeux sont considérables, touchant à la fois l'avenir de l'entreprise, les conditions de travail des employés et la compétitivité du secteur postal. Les déclarations de Georges-Louis Bouchez reflètent une position ferme sur la nécessité de réformes et de modernisation, tout en accusant les syndicats de faire obstruction à ce processus.

Les conséquences de cette grève, si elle devait persister, pourraient s'avérer lourdes pour bpost, avec des répercussions économiques et sociales significatives. La situation exige une approche pragmatique et une volonté de compromis de toutes les parties afin de trouver une solution durable qui préserve les intérêts de tous les acteurs. L'avenir de l'entreprise postale dépendra en grande partie de la capacité des parties à surmonter leurs divergences et à trouver un terrain d'entente. La pression est forte, et les prochains jours seront cruciaux pour déterminer l'issue de ce conflit social





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