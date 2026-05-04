Grève chez bpost : Retour progressif à la normale et enjeux de transformation du secteur postal

La grève chez bpost touche à sa fin, mais les conséquences persistent, notamment à Bruxelles. Des négociations avec les syndicats sont en cours, tandis que l'entreprise doit faire face à une transformation profonde du secteur postal due à la digitalisation.

La situation chez bpost évolue vers une résolution progressive de la grève , bien que les répercussions persistent, notamment dans la région de Bruxelles. Selon Chris Peeters, sur les trois bureaux de distribution, deux fonctionnent désormais de manière plus ou moins normale, tandis qu'un reste encore bloqué.

Cette situation engendre des perturbations continues pour les usagers, malgré l'atténuation des blocages, un retour complet à la normale n'étant pas encore constaté. Des grévistes individuels sont encore présents, mais ils ne semblent pas entraver le travail des autres, ce qui rassure quant à la continuité du service.

Cependant, le CEO de bpost appelle à la patience, estimant qu'il faudra dix jours à deux semaines pour rattraper le retard accumulé. Parallèlement, les négociations avec les syndicats se poursuivent, et bien qu'aucun accord définitif n'ait été signé, les grandes lignes sont établies, mais des détails importants pour les agents restent à négocier. Ce conflit social s'inscrit dans un contexte plus large de transformation profonde du secteur postal.

Le patron de bpost souligne un déclin annuel de l'activité courrier, passé de 8 à 15%, une tendance irréversible selon lui, due à la digitalisation croissante. Le courrier traditionnel pourrait être relégué à des usages marginaux, tels que les lettres recommandées ou les invitations de mariage, une activité insuffisante pour soutenir une entreprise de 25.000 personnes.

C'est dans ce contexte que la réforme des horaires des facteurs, au cœur de la grève, vise à s'adapter à la croissance du marché des colis. Le CEO explique qu'il est impératif de modifier les horaires pour rester compétitif, en raison des livraisons de colis de plus en plus tardives dans les centres de tri, imposant aux facteurs de commencer leur tournée plus tard. Cette mesure, bien que contestée, est jugée indispensable pour faire face à la concurrence.

Le CEO assume sa part de responsabilité dans ce conflit, tout en rejetant les accusations d'absence durant la crise et en niant une rupture de confiance avec les partenaires sociaux. L'impact économique de la grève est déjà significatif, avec des pertes de volumes importantes et une perte potentielle de clients au profit de la concurrence. La priorité est donc de regagner la confiance des clients dans les semaines à venir.

L'avenir des bureaux de poste est également un sujet sensible, le gouvernement demandant 50 millions d'euros d'économies par an. La ministre de tutelle, Vanessa Matz, a affirmé qu'elle ne présenterait pas de contrat de gestion avec 250 bureaux de poste en moins, soulignant la nécessité de trouver des solutions créatives pour réaliser les économies demandées sans pénaliser les citoyens. Les compensations pour les retards de courrier seront limitées, la responsabilité pour les colis incombe aux plateformes de vente en ligne.

Enfin, le CEO de bpost insiste sur l'urgence d'agir pour préserver l'emploi, soulignant la nécessité de se réinventer rapidement dans un secteur en mutation rapide, sans laisser de côté les travailleurs





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