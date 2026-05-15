Grève d'enseignants contre décret du gouvernement : plusieurs écoles de la province de Liège mobilisées

Le mouvement touche de nombreuses écoles, depuis des écoles générales, techniques et professionnelles de la Ville de Liège aux gros établissements du réseau catholique, en passant par certaines écoles du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement et de la Province de Liège. Sont notamment concernés l’Athénée Maurice Destenay, l’Ictia, Waha, Saint-Servais, Saint-Barthélémy, Sainte-Véronique à Liège, l’Athénée d’Ans-Alleur, l’Ipes de Herstal et plusieurs écoles verviétoises. Ce mouvement est né d’une sensation d’ultimatum lancée par le gouvernement. Il faut bien se rendre compte que le décret qui est annoncé le 27 mai va vraiment nuire très fortement à la qualité de l'enseignement public et à l'encadrement des élèves. Les professeurs sont mobilisés par la base pour se dire qu'il fallait vraiment lutter, vraiment faire barrage à ce décret et s'organiser de toute leur force dans cette dernière ligne droite pour s'opposer à ces mesures.

Le mouvement touche de nombreuses écoles, depuis des écoles générales, techniques et professionnelles de la Ville de Liège aux gros établissements du réseau catholique, en passant par certaines écoles du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement et de la Province de Liège.

Sont notamment concernés l’Athénée Maurice Destenay, l’Ictia, Waha, Saint-Servais, Saint-Barthélémy, Sainte-Véronique à Liège, l’Athénée d’Ans-Alleur, l’Ipes de Herstal et plusieurs écoles verviétoises. Ce mouvement est né d’une sensation d’ultimatum lancée par le gouvernement. Il faut bien se rendre compte que le décret qui est annoncé le 27 mai va vraiment nuire très fortement à la qualité de l’enseignement public et à l’encadrement des élèves.

Les professeurs sont mobilisés par la base pour se dire qu’il fallait vraiment lutter, vraiment faire barrage à ce décret et s’organiser de toute leur force dans cette dernière ligne droite pour s’opposer à ces mesures





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Grève D'enseignants Décret Du Gouvernement Qualité De L'enseignement Public Éducation Professeurs Mobilisés

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