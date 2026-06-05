Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Grève dans l'enseignement : les mobilisations se poursuivent avec quelques dérives

Actualité News

Grève dans l'enseignement : les mobilisations se poursuivent avec quelques dérives
GrèveEnseignementDérives
📆05/06/2026 10:44:00
📰rtlinfo
40 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 63%

La Belgique connaît des troubles dans l'enseignement, avec des grèves et des dérives, malgré l'adoption du décret-programme.

La Belgique connaît des troubles dans l'enseignement, avec des grève s et des dérives , malgré l'adoption du décret-programme . Les syndicats ont annoncé qu'ils ne comptaient pas en rester là, et le constat commence à se confirmer.

Des élèves et enseignants, notamment à Waterloo, à Bruxelles et dans le Hainaut, continuent de faire grève. Une mobilisation est aussi attendue à Liège ce midi. La question de la réduction des revenus des élus belges est également posée, avec 8 Belges sur 10 favorables à cette idée. Les supermarchés, comme Delhaize, demandent aux consommateurs de ne pas consommer certains produits.

Le pays européen qui a une dette trois fois moins importante par habitant que la Belgique a également été mis en avant, avec cinq fois moins de politiciens élus. Les images impressionnantes à l'aéroport de Francfort en Allemagne montrent également l'importance de la sécurité dans l'aviation.

Enfin, les naissances d'animaux rares ou menacés à Pairi Daiza ont également été mentionnées

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rtlinfo /  🏆 8. in BE

Grève Enseignement Dérives Belgique Décret-Programme Syndicats Mobilisation Liège Reduction Des Revenus Des Élus Delhaize Produits

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grève sauvage chez Skeyes : des perturbations importantes dans le trafic aérien belgeGrève sauvage chez Skeyes : des perturbations importantes dans le trafic aérien belgeLa grève sauvage chez Skeyes a causé des perturbations importantes dans le trafic aérien belge, entraînant la suppression de plus de 200 vols et la frustration des passagers. Les raisons de la grève sont liées à un accord préliminaire entre la direction et la fédération chrétienne des syndicats, qui prévoyait des mesures de compensation pour les employés concernés par la création d'un centre de contrôle aérien centralisé à Namur.
Read more »

Grève massive dans l'enseignement et sujets de société qui préoccupent les BelgesGrève massive dans l'enseignement et sujets de société qui préoccupent les BelgesCe jeudi, une grande manifestation nationale de l'enseignement est organisée contre le décret-programme. Les syndicats craignent un chaos dans le système éducatif. Parallèlement, plusieurs autres thèmes sont abordés : la hausse des titres-services, l'attitude des Belges face aux impôts, l'affaire Lyhanna, les avertissements sur l'hôpital, et les tensions internationales avec l'Iran.
Read more »

Echec des négociations chez Plasman : la grève se poursuit, Volvo Gent à l'arrêtEchec des négociations chez Plasman : la grève se poursuit, Volvo Gent à l'arrêtLes négociations entre les syndicats et la direction de l'équipementier Volvo Plasman n'ont pas abouti. La grève se poursuit, entraînant l'arrêt de la production chez Volvo à Gand. Plus de 4500 travailleurs sont en chômage économique et des shifts supplémentaires sont annulés. L'avenir du site de Plasman, qui emploie 350 personnes, reste incertain.
Read more »

Un "bras d'honneur" à tous les enseignants : Pierre-Yves Dermagne soutient le mouvement grèveUn "bras d'honneur" à tous les enseignants : Pierre-Yves Dermagne soutient le mouvement grèvePierre-Yves Dermagne, chef de groupe PS au Parlement, soutient le mouvement grève des enseignants et dénonce l'avancée du vote du décret-programme. Il propose une réduction du salaire des membres du gouvernement.
Read more »



Render Time: 2026-06-05 13:43:59