La Belgique connaît des troubles dans l'enseignement, avec des grèves et des dérives, malgré l'adoption du décret-programme.

La Belgique connaît des troubles dans l'enseignement, avec des grève s et des dérives , malgré l'adoption du décret-programme . Les syndicats ont annoncé qu'ils ne comptaient pas en rester là, et le constat commence à se confirmer.

Des élèves et enseignants, notamment à Waterloo, à Bruxelles et dans le Hainaut, continuent de faire grève. Une mobilisation est aussi attendue à Liège ce midi. La question de la réduction des revenus des élus belges est également posée, avec 8 Belges sur 10 favorables à cette idée. Les supermarchés, comme Delhaize, demandent aux consommateurs de ne pas consommer certains produits.

Le pays européen qui a une dette trois fois moins importante par habitant que la Belgique a également été mis en avant, avec cinq fois moins de politiciens élus. Les images impressionnantes à l'aéroport de Francfort en Allemagne montrent également l'importance de la sécurité dans l'aviation.

Enfin, les naissances d'animaux rares ou menacés à Pairi Daiza ont également été mentionnées





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