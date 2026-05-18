Grève dans les écoles wallonnes : mobilisation en cours

Le mouvement de grève dans les établissements scolaires wallons est en pleine croissance. Les enseignants et les représentants syndicaux se réunissent pour planifier les prochaines actions et la grève devrait se poursuivre jusqu’au 27 mai, lorsque la Fédération Wallonie-Bruxelles doit voter son projet de décret-programme.

Des piquets de grève s’organisent dans les établissements scolaires wallons. Le mouvement, encore naissant, devrait prendre de l’ampleur dans les prochains jours. Il est appelé à durer jusqu’au 27 mai .

La grève dans les écoles wallonnes n’en est qu’à ses débuts. C’est ce qu’indique ce mardi la CSC Enseignement. Pourtant, le mouvement gagne déjà du terrain. C’est dans les provinces de Liège et de Verviers que la mobilisation est la plus visible.

Des établissements scolaires sont en grève depuis lundi. Ce mardi, des piquets sont organisés dans presque tous les établissements de la région. Dans le reste de la Wallonie, le mouvement est encore en construction. Des arrêts de travail sont observés ce lundi, mais c’est surtout le temps des assemblées générales.

Enseignants et représentants syndicaux se réunissent pour planifier les prochaines actions. À Namur, à Hainaut, les discussions sont en cours. À Virton et Arlon, les premiers piquets de grève sont attendus dès demain. La mobilisation devrait se poursuivre jusqu’au 27 mai.

Ce jour-là, la Fédération Wallonie-Bruxelles doit voter son projet de décret-programme. C’est ce texte que le secteur de l’enseignement conteste. Le mouvement devrait donc se poursuivre jusqu’à cette date





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