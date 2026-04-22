Grève de bpost : vos amendes routières sont-elles encore valides en cas de retard ?

Les grèves chez bpost retardent la réception des amendes routières. Découvrez si ce dépassement du délai de 14 jours annule votre obligation de paiement et comment contester ou demander un report.

La récente grève ayant touché les services de bpost a suscité une vive inquiétude chez de nombreux automobilistes belges. Guy, un habitant de Flawinne, a sollicité notre rédaction via le bouton Alertez-nous pour exprimer ses doutes concernant la validité des amendes routières reçues avec un retard important. En effet, la loi stipule généralement qu’un procès-verbal doit être envoyé dans un délai de 14 jours suivant la constatation de l’infraction. Avec les perturbations logistiques liées au mouvement social, ce délai légal a été mis à rude épreuve, soulevant la question cruciale : les citoyens sont-ils encore contraints de régler ces amendes si le courrier arrive bien après la période prévue ?

Maître Bruno Gysels, avocat spécialisé en droit de la circulation, apporte des éclaircissements nécessaires sur la nature juridique de ces documents. Il souligne d’emblée qu’un procès-verbal envoyé par les autorités constitue avant tout une proposition de paiement et non une obligation immédiate et incontestable. Le citoyen dispose toujours du droit de contester. Selon l’expert, la grève de bpost pourrait être invoquée sous l’angle de la force majeure. La ratio legis, ou la raison d’être de ce délai de quatorze jours, est purement mémorielle. Le législateur souhaite en effet que l’auteur présumé d’une infraction reçoive la notification suffisamment vite pour se remémorer précisément les circonstances de l’événement, comme l’identité du conducteur ou le contexte de la circulation. Si le courrier arrive trois semaines ou un mois après les faits, cet objectif n’est plus atteint, ce qui fragilise juridiquement la procédure.

Toutefois, la prudence reste de mise pour les usagers de la route. Si le parquet peut prouver que l’amende a bien été expédiée dans les délais impartis, le retard accumulé par le service postal ne rend pas le PV nul pour autant. Le parquet, conscient de la situation exceptionnelle, pourrait néanmoins faire preuve d’une certaine souplesse lors de l’examen des contestations. Il est conseillé aux citoyens de ne pas ignorer leurs obligations. Si la réception tardive du document entrave votre capacité à respecter les délais de paiement ou si votre situation financière est délicate, le SPF Justice propose des solutions. Il est tout à fait possible de solliciter un délai de paiement supplémentaire en effectuant une demande en ligne. Cette procédure, accessible sur le portail officiel, doit impérativement être entamée dans les trente jours suivant la réception effective de l’amende afin de régulariser votre situation sans subir de majorations inutiles ou de poursuites judiciaires plus lourdes.





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