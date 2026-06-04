Les enseignants et les élèves sont en grève pour protester contre le décret-programme, qui doit être voté ce jeudi. Le président des Engagés, Pierre-Yves Dermagne, a soutenu le mouvement de grève et a dénoncé l'avancée du vote du décret-programme.

Grève de l'enseignement : 3.000 manifestants recensés, une dizaine d'arrestations à Bruxelles mais aussi à Namur. Les enseignants, dont beaucoup sont en grève depuis plusieurs jours, manifestent dans les rues contre ce passage en force ce jeudi.

Le décret-programme doit être voté par la majorité MR-Engagés, alors que ce vote ne devait normalement avoir lieu que la semaine prochaine. Suivez notre direct sur les mouvements partout en Wallonie et à Bruxelles. Yvan Verougstraete, ministre wallon de l'Éducation, a été bousculé par des manifestants à Bruxelles. La situation est tendue dans la capitale belge, avec des manifestants anti-émeutes et des autopompes présents.

Un hélicoptère a également été aperçu dans les airs. Les syndicats veulent généraliser les perturbations et ont organisé une énorme manifestation ce jeudi. Les enseignants et les élèves sont en grève pour protester contre le décret-programme, qui doit être voté ce jeudi. Le président des Engagés, Pierre-Yves Dermagne, a soutenu le mouvement de grève et a dénoncé l'avancée du vote du décret-programme.

Les jeunes Belges ont également manifesté contre le décret-programme, avec des manifestations partout en Wallonie et à Bruxelles. Le décret-programme est un projet de loi qui vise à réformer l'éducation en Belgique. Les enseignants et les élèves sont opposés à ce projet, car ils craignent que cela ne leur fasse perdre leur liberté d'expression et de pensée. Les manifestants ont également critiqué le gouvernement pour avoir voulu imposer ce projet de loi sans consulter les enseignants et les élèves.

La situation est tendue dans la capitale belge, avec des manifestants anti-émeutes et des autopompes présents. Un hélicoptère a également été aperçu dans les airs. Les syndicats veulent généraliser les perturbations et ont organisé une énorme manifestation ce jeudi. Les enseignants et les élèves sont en grève pour protester contre le décret-programme, qui doit être voté ce jeudi.

Le président des Engagés, Pierre-Yves Dermagne, a soutenu le mouvement de grève et a dénoncé l'avancée du vote du décret-programme. Les jeunes Belges ont également manifesté contre le décret-programme, avec des manifestations partout en Wallonie et à Bruxelles. Le décret-programme est un projet de loi qui vise à réformer l'éducation en Belgique. Les enseignants et les élèves sont opposés à ce projet, car ils craignent que cela ne leur fasse perdre leur liberté d'expression et de pensée.

Les manifestants ont également critiqué le gouvernement pour avoir voulu imposer ce projet de loi sans consulter les enseignants et les élèves





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