Grève de l'enseignement : des actions de protestation à Namur

Des actions de protestation du secteur de l'enseignement ont eu lieu ce jeudi à Namur, où les forces de l'ordre ont intervenu massivement pour des incidents. La police dément le décès d'un jeune, qui circule sur les réseaux sociaux.

Des actions de protestation du secteur de l'enseignement ont eu lieu ce jeudi à Namur . Les forces de l'ordre ont intervenu massivement pour des incidents, et 14 personnes ont été interpellées.

La police dément le décès d'un jeune, qui circule sur les réseaux sociaux. Le secteur de l'enseignement était dans la rue pour protester contre le décret-programme du gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles. Un rassemblement de 600 étudiants a défilé de façon pacifique, mais des incidents ont éclaté dans le centre de la ville. Des fauteurs de trouble ont jeté des projectiles sur la foule, des pétards et des fumigènes.

Certains se sont emparés de tables et de chaises de restaurants en terrasse. La vitrine d'un commerce a été complètement éclatée. La police de Namur confirme un déploiement des forces de l'ordre suite à des provocations de certaines personnes qui ne faisaient pas partie du groupe de manifestants. La police a également été appelée en renfort avec une autopompe et une équipe d'intervention spécialisée dans le maintien de l'ordre.

La grève de l'enseignement a également eu lieu à Bruxelles, où 2 000 personnes ont manifesté devant le Parlement, avec des tenues anti-émeutes, des autopompes et un hélicoptère





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