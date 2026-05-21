Grève des enseignants : réforme des finances et tensions entre syndicats et majorité

Le gouvernement fédéral de la Fédération Wallonie-Bruxelles a entamé des réformes pour réduire les charges budgétaires et améliorer les finances publiques. Les enseignants, en revanche, dénoncent des économies réalisées 'sur le dos de l'école' et soulignent la surcharge de travail, la crainte de pertes d'emplois et la réduction de certains budgets. Les syndicats et la majorité se heurtent sur plusieurs points, tels que l'ajout de deux périodes de cours supplémentaires par semaine pour les enseignants du secondaire supérieur, la réforme du chômage et la limitation des avantages pour les fins de carrière. Les enseignants craignent également des conséquences indirectes sur la gratuité scolaire et le système de fourniture de matériel scolaire gratuit.

Grève des enseignants. Ils dénoncent des économies réalisées 'sur le dos de l'école', tandis que le gouvernement défend des réformes jugées nécessaires pour préserver les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Entre surcharge de travail, crainte de pertes d'emplois et réduction de certains budgets, les points de tension sont nombreux. Voici ce qui oppose concrètement syndicats et majorité. Vincent Jamoulle et David Muller tirent cela au clair. La mesure qui cristallise le plus de colère des enseignants concerne l'ajout de deux périodes de cours supplémentaires par semaine pour les enseignants du secondaire supérieur, c'est-à-dire les 4e, 5e et 6e secondaires.

Contrairement à certaines idées reçues, cette réforme ne concerne pas l'ensemble des 110.000 enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais uniquement les professeurs du secondaire supérieur, soit environ 25.000 personnes selon les estimations. Les syndicats rappellent toutefois que ces heures de cours ne reflètent pas l'ensemble du travail effectué. Préparations, corrections et tâches administratives s'ajoutent largement au temps passé devant les élèves. Pour les syndicats, l'augmentation du temps de travail entraînera automatiquement une diminution du nombre de postes.

'A partir du moment où vous ajoutez deux heures de plus à chaque enseignant du secondaire supérieur, mathématiquement, c'est clair qu'il va y avoir des pertes d'emplois', affirme Régine Fourny, permanente CSC Enseignement Liège. Les organisations syndicales avancent le chiffre de 1.300 équivalents temps plein potentiellement supprimés. La ministre de l'Enseignement obligatoire, Valérie Glatigny, rejette cette estimation.

'J'entends qu'il y aura des pertes d'emplois, c'est faux. Nous avons chaque année 2.170 équivalents temps pleins, donc ce sont des personnes qui partent naturellement hors de l'enseignement, par exemple parce qu'elles sont à la retraite', a-t-elle déclaré sur notre plateau Face à Buxant. Les syndicats jugent toutefois cette analyse trop théorique.

'Si c'est un prof de maths de Tournai qui part à la retraite, ce n'est pas nécessairement le prof de maths de Liège qui perd son emploi qui va pouvoir le remplacer', rétorque Régine Fourny. Selon elle, ce sont surtout les jeunes enseignants temporaires qui risquent d'être touchés, avec des pertes d'heures parfois importantes. Les enseignants craignent également un effet indirect lié à la réforme du chômage.

En perdant une partie de leurs heures de travail, certains jeunes professeurs pourraient ne plus remplir les conditions nécessaires pour bénéficier du chômage pendant les vacances d'été. La ministre assure avoir prévu une protection temporaire.

'On a pris cette mesure de geler les réaffectations, précisément pour protéger les jeunes, protéger les temporaires, parce qu'on a une forte pénurie d'enseignants', explique Valérie Glatigny. Mais les syndicats soulignent que cette garantie n'est prévue que pour un an. Autre point de crispation : les dispositifs permettant d'alléger les fins de carrière. Actuellement, certains enseignants peuvent réduire leur charge de travail dès 58 ans.

Le gouvernement souhaite désormais limiter cet avantage aux deux dernières années avant la retraite. Pour les syndicats, cette réforme risque d'accentuer l'épuisement professionnel.

'L'âge de la retraite recule aussi. On sait qu'on va avoir des personnes qui sont épuisées et qui n'auront pas de solution', alerte Régine Fourny. Les mesures budgétaires touchent également les écoles accueillant des élèves issus de milieux défavorisés. Jusqu'ici, un budget spécifique permettait notamment de financer des repas chauds pour environ 55.000 enfants.

'Un repas chaud correspondait à 3,70 euros, et c'était souvent le seul repas chaud de la journée. Ce budget est réduit et maintenant on a droit à 0,43 euro pour un repas. Donc avec 43 centimes, on ne sait rien faire', dénonce la CSC Enseignement. Le gouvernement prévoit en réalité une réduction du budget global, qui passe de 21 à 14 millions d'euros, tout en élargissant le dispositif à davantage d'écoles.

Conséquence : certains projets actuellement financés pourraient disparaître. La gratuité scolaire est elle aussi concernée. Le système de fourniture de matériel scolaire gratuit sera bien étendu jusqu'à la sixième primaire, mais avec un budget revu à la baisse. Les écoles sont désormais encouragées à acheter du matériel plus résistant afin qu'il puisse être réutilisé plusieurs années.

Face aux critiques, le gouvernement met en avant la nécessité de maîtriser les finances publiques.

'On essaie d'arrêter de payer ces centaines de millions d'euros d'intérêt aux banques alors qu'on devrait vraiment pouvoir réinvestir dans l'école', défend Valérie Glatign





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