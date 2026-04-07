Grève des facteurs : Impact important en Flandre-Occidentale et ailleurs en Belgique

Plus de 300 facteurs en Flandre-Occidentale ont cessé le travail en signe de protestation contre les nouveaux horaires. La grève affecte également d'autres régions de Belgique et pourrait entraîner d'importants retards dans la distribution du courrier. Le syndicat ACV craint que le nombre de grévistes augmente.

En Flandre-Occidentale , au moins 300 facteurs ont cessé le travail, mécontents des nouveaux horaires de travail qui leur seront imposés. Selon le syndicat ACV, ce nombre pourrait facilement atteindre 500. Au total, une douzaine de bureaux sont concernés par la grève . L'impact sur la distribution du courrier pourrait être important.\A Ypres, une trentaine de personnes sont impliquées. À Ostende et Oostkamp, environ 70.

Le nombre de facteurs qui arrêtent le travail pourrait facilement atteindre 500 aujourd'hui. Le déplacement des heures du matin vers le rythme de la journée. Récemment, le contrat de journaux a disparu, ce qui a fait que beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de commencer à 4 heures du matin ont soudainement dû passer à 7h30, explique Bruno Derveaux du syndicat. Cela a déjà été une énorme adaptation, surtout pour les membres du personnel qui étaient dans la distribution de journaux depuis plus de 30 ans. Ces changements se sont globalement bien passés, mais il a été communiqué que, à partir de fin septembre, l'heure de début pour toute la Belgique serait encore reculée de 2 heures, à 9 heures. C'est le gros problème : le contenu du travail ne change pas en premier lieu, mais la fenêtre de temps dans laquelle il faut travailler change oui. Pour les personnes ayant des enfants, il devient par exemple impossible de les amener ou de les chercher à l'école; toute la vie en dehors du travail change. Les employés sont prêts à accompagner les changements sur le lieu de travail, mais pas si ces changements sont si importants que leur vie privée est perturbée. Tout le monde sait que bpost doit changer, poursuit Derveaux. Mais la direction doit avant tout veiller à impliquer son personnel actuel dans cette histoire. Maintenant, on menace souvent de plans sociaux ou de licenciements. Les gens ne l'acceptent plus. Au cours des 10 dernières années, l'entreprise a déjà beaucoup changé, et cela a toujours été un succès, notamment grâce à la bonne implication du personnel. Mais maintenant, la mesure est pleine. Je travaille moi-même depuis plus de 30 ans dans l'entreprise et je n'ai jamais connu un signal comme celui-ci : plus de 300 facteurs en grève dans une seule province est un signal très clair.\La gêne sera relativement importante, surtout en Flandre-Occidentale. En cas de grève, bpost applique des règles de priorité. Cela signifie que la priorité est donnée aux envois recommandés et aux colis urgents, mais le reste de la tournée de courrier prendra du retard. Il est tout simplement impossible de tout distribuer. Selon les syndicats, l'impact serait le plus important en Flandre-Occidentale, mais en Brabant flamand également, le travail est arrêté dans 7 filiales de bpost. Il s'agit des bureaux de poste de Diest, Geetbets, Aarschot, Kampenhout, Boortmeerbeek, Haacht et Landen. La grève en Flandre-Occidentale fait suite à des actions de grève antérieures la semaine dernière, notamment en Flandre-Orientale, au Limbourg et à Anvers. Bpost regrette que les facteurs arrêtent à nouveau le travail. Nous regrettons vivement qu'il y ait encore des actions, après la concertation de vendredi dernier , a déclaré Veerle Van Mierlo de bpost. Le retard dans la distribution du courrier pourrait se faire sentir dans tout le pays. On ne sait pas encore combien de temps durera la grève





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