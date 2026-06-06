Grève des pilotes maritimes : les ports belges perturbés, des navires bloqués en mer du Nord

Les ports belges connaissent des perturbations importantes en raison d'une grève des pilotes maritimes, qui bloque de nombreux navires en mer du Nord. Le conflit porte sur la réforme du régime de pension des pilotes.

Les ports belges de Gand, d'Anvers et de Zeebrugge connaissent des perturbations majeures en raison d'une grève des pilotes maritimes , qui a débuté vendredi et s'est poursuivie samedi.

La plupart des navires attendent en mer du Nord, incapables d'accoster, a précisé l'agence. Si la situation est globalement moins problématique dans les ports de Gand, d'Anvers et de Zeebrugge, l'impact reste significatif sur les activités portuaires. Les pilotes belges n'étaient disponibles que de manière très limitée, et cette pénurie s'explique par un conflit de longue date avec les responsables politiques au sujet de la réforme de leur régime de pension.

Ce mouvement social, qui n'a pas été soutenu par l'association professionnelle des pilotes BvL, contrairement au syndicat ACOD, a déjà provoqué plusieurs vagues de grèves au début de cette année et l'année dernière. L'impact de ces actions est parfois si important que la société portuaire d'Anvers en ressent les effets dans ses résultats annuels. Les grèves des pilotes ne sont pas un phénomène nouveau en Belgique.

Depuis plusieurs années, les pilotes revendiquent une amélioration de leurs conditions de retraite, estimant que le régime actuel est injuste et ne tient pas compte de la pénibilité de leur métier. Les pilotes sont essentiels pour guider les navires dans les ports, et leur absence paralyse les opérations de chargement et de déchargement. Les conséquences économiques sont considérables : les retards s'accumulent, les marchandises périssables risquent de se détériorer, et les entreprises doivent supporter des surcoûts logistiques.

Les autorités portuaires tentent de trouver des solutions alternatives, mais la spécificité du métier rend difficile le recours à des pilotes étrangers. En attendant, les armateurs redoutent une escalade du conflit, qui pourrait nuire à la réputation des ports belges sur la scène internationale. Le conflit des pilotes s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sociales dans le secteur maritime belge. Les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail et un manque de dialogue avec les pouvoirs publics.

La réforme des pensions, au cœur du mouvement, vise à aligner l'âge de départ à la retraite des pilotes sur celui des autres fonctionnaires, ce que les intéressés refusent catégoriquement. Ils soulignent que leur profession exige une forme physique irréprochable et une expérience pointue, et que maintenir l'âge légal actuel est indispensable pour garantir la sécurité des opérations portuaires. Les négociations étaient au point mort vendredi, et aucune nouvelle rencontre n'est prévue dans l'immédiat.

Les perturbations pourraient donc se prolonger, avec des conséquences lourdes pour l'économie belge, déjà fragilisée par le contexte inflationniste. Les entreprises exportatrices, notamment dans les secteurs chimique et agricole, sont particulièrement touchées, car les ports belges sont des hubs majeurs pour le commerce européen





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