Le 23 novembre, grève nationale à Bruxelles. CSC, FGTB, Stib et Skeyes perturbent transports et aviation pour dénoncer l'austérité. Impacts majeurs.

La capitale belge subira une paralysie totale le lundi 23 novembre lors d'une vaste mobilisation citoyenne. Les syndicats CSC, FGTB et Synova appellent à une grande manifestation contre la politique d'austérité du gouvernement fédéral. Cette action vise à protester contre la baisse du pouvoir d'achat des ménages belges.

Front syndical élargi contre l'austérité

La CSC, la FGTB et la centrale Synova coordonnent leur action pour une journée d'action nationale. Elles souhaitent rassembler plus d'acteurs que lors de la précédente mobilisation du 9 octobre. Cette dernière avait attiré entre 30 000 et 50 000 personnes. Seules la CSC et la FGTB soutenaient alors cette action publique.

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Les organisateurs espèrent dépasser ce précédent en intégrant de nouveaux mouvements sociaux. Des mutualités, des associations de lutte contre la pauvreté et des mouvements environnementaux sont attendus. Des acteurs culturels, des organisations féministes et des mouvements de jeunesse participeront également. Les pensionnés et les citoyens engagés sont spécifiquement appelés à se joindre au cortège.

Les étudiants jouent un rôle central dans cette mobilisation élargie. Ils ont enchaîné des actions depuis plusieurs mois contre la hausse du minerval. Ils dénoncent également les coûts élevés pour les plus jeunes et les récentes réformes de l'enseignement. Les trois centrales syndicales veulent ainsi élargir leur base militante autour des travailleurs.

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Stib et Skeyes paralysent les déplacements

Le réseau de la Stib subit de fortes perturbations dès l'aube du 23 novembre. Seules deux lignes de métro sur quatre sont desservies selon le bilan de 05H30. Les métros circulent uniquement sur les lignes 1 et 5 lundi à l'aube. Les tramways et les bus voient une grande partie de leur offre réduite.

Un tiers des lignes de tram reste opérationnel dans la capitale bruxelloise. Les tramways roulent sur les lignes 4, 7, 8, 10, 82 et 92. La ligne 7 dessert les segments entre Heysel et Docks Bruxsel, et entre Leopold III et Vanderkindere. Les bus desservent les lignes 14, 29, 36, 56, 58, 59, 71, 73, 87 et 95. La ligne 87 est même prolongée vers Etangs Noirs.

L'espace aérien belge sera fermé entre 07H00 et 21H00 en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Skeyes a annoncé que le trafic aérien serait paralysé dès 07H00. Les perturbations se font sentir dès 06H00 pour les voyageurs aux aéroports. Une dizaine de vols prévus entre 06H20 et 07H00 sont annulés à Charleroi.

Impact économique et contestation fiscale

Cette journée d'action nationale cible directement les mesures du gouvernement fédéral. Les syndicats dénoncent la politique d'austérité qui touche les citoyens belges. La baisse du pouvoir d'achat reste le moteur principal de cette contestation massive. Les organisations souhaitent que ces voix soient entendues par les décideurs.

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Le contexte politique est tendu suite à plusieurs révélations récentes. Le PS travaille sur un plan fiscal pour trouver 15 milliards d'euros. Paul Magnette, président du parti, présentera les détails de cette révolution fiscale. Ludivine Dedonder, députée fédérale PS, a été invitée pour en discuter.

Les conséquences sociales sont également au cœur des préoccupations. La prison de Haren fait face à des accusations graves concernant la nourriture périmée. Des détentions prolongées et un manque de soins sont dénoncés par les familles. Ces événements s'ajoutent aux tensions économiques liées à la grève générale de cette semaine.