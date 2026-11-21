La grève nationale paralyse la Belgique lundi. Les vols sont annulés, le transport public perturbé et les services locaux impactés suite aux actions des syndicats.

Une grève générale d'ampleur nationale paralysent la Belgique ce lundi, marquant la onzième action coordonnée des trois principaux syndicats depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement De Wever. Cette mobilisation massive, organisée par l' ACV, l' ABVV et Synova, vise explicitement à contester les plans d'austérité du gouvernement fédéral et à maintenir une pression considérable sur les négociations en cours. Les manifestants se concentrent à Bruxelles, avec un point de rassemblement fixé à la gare du Nord à partir de 10 heures.

Paralysie totale du trafic aérien par Skeyes

L'impact le plus immédiat et le plus spectaculaire de cette grève se fait sentir dans le ciel belge, où l'organisation Skeyes a annoncé l'annulation systématique de tous les vols sur les aéroports nationaux. Cette mesure radicale s'explique par la participation prévue d'un groupe de contrôleurs aériens à la manifestation, rendant impossible le maintien d'un service de régulation aérienne normal. Le ciel belge restera effectivement à l'arrêt complet entre 7 heures et 21 heures, créant un vide opérationnel majeur pour les compagnies aériennes et les voyageurs internationaux.

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Néanmoins, Skeyes insiste fermement sur le fait que la sécurité reste la priorité absolue en toutes circonstances. Une prestation de service minimale sera strictement garantie pour assurer la sécurité des situations d'urgence et des vols à caractère critique. Les aéroports, les compagnies aériennes et toutes les parties prenantes de l'industrie ont été informées directement des conséquences opérationnelles de cette décision. Les passagers dont les vols sont annulés reçoivent l'instruction impérative de contacter leur compagnie aérienne pour obtenir des informations précises sur leurs droits et leurs options de remboursement ou de reprogrammation.

Interruption massive des transports terrestres par De Lijn

Le réseau de transport public De Lijn subit également des perturbations structurelles importantes, avec l'annonce que quatre bus et tramways sur dix ne circuleront pas ce lundi. La distribution de ces perturbations n'est pas homogène sur le territoire, affectant particulièrement les provinces d'Anvers et de Brabant flamand. Dans ces deux zones, près de la moitié des rames et des autobus resteront dans les dépôts, ce qui signifie qu'environ 54 pour cent du réseau sera effectivement opérationnel. Les usagers doivent anticiper des délais de transport beaucoup plus longs ou se tourner vers d'autres modes de déplacement.

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La situation varie légèrement selon les provinces voisines, offrant un aperçu de la logistique complexe derrière cette grève. En Flandre orientale, 67 pour cent des bus et trams assureront le service, tandis que la Flandre occidentale maintiendra 68 pour cent de son réseau habituel. La province de Limbourg verra fonctionner 64 pour cent des véhicules. Les lignes de tramway en Anvers subiront une restriction plus sévère, avec seulement environ 40 pour cent des trames en circulation, comparativement à environ 70 pour cent à Gand. Sur la Côte, le tramway côtier maintiendra une activité plus élevée à hauteur de 80 pour cent. L'application mobile et le site web de De Lijn filtreront automatiquement les trajets annulés pour éviter toute confusion aux usagers.

Contraintes accrues pour le transport bruxellois MIVB

La société de transport bruxelloise MIVB prévoit des gênes sévères qui découlent de la double contrainte de la grève du personnel et du défilé syndical lui-même. De nombreuses lignes desservant les zones proches du parcours de manifestation risquent d'enregistrer des retards importants ou des interruptions de service. Cette conjonction de facteurs rend la planification des déplacements particulièrement difficile pour les Bruxellois. La société de transport recommande vivement aux usagers de consulter le site internet ou l'application mobile avant de se rendre en gare ou à un arrêt, où des prévisions détaillées des perturbations seront publiées dès la veille au soir.

Les services communaux et de propreté doivent également s'adapter à cette journée chômée. L'organisation Net Bruxelles avertit que plusieurs tournées de collecte des déchets dans de nombreuses communes pourraient être retardées ou simplifiées. Les résidents et les commerçants sont invités à sortir leurs sacs de détritus conformément au calendrier habituel. Si les sacs ne sont pas ramassés, ils peuvent rester sur le trottoir sans amende. Des tournées de rattrapage seront organisées dès le mardi 24 novembre, avec une priorité absolue accordée aux sacs blancs et orange pour faciliter le tri.

Au-delà des ordures ménagères, d'autres services de Net Bruxelles sont potentiellement impactés, y compris le ramassage des conteneurs, l'accès aux parcs de recyclage, les rondées Proxy Chimik et le ramassage encombrant à domicile. L'impact sur les services municipaux et les structures de garde d'enfants variera considérablement d'une commune à l'autre. La Fédération des Villes et Communes flamandes signale généralement une forte participation aux grèves, particulièrement dans les initiatives municipales de garde d'enfants. Les parents sont régulièrement informés par leurs structures d'accueil en cas de fermeture. Pour connaître le statut exact des services locaux, il est recommandé de consulter les plateformes numériques des communes concernées.

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Stabilité relative du secteur éducatif et des écoles

Contrairement aux secteurs des transports et des services publics, le système éducatif semble globalement épargné par cette vague de grève générale. Le Catholic Education Flanders attend un impact négligeable et ne signale aucune école ayant dû modifier son organisation pédagogique. Une enquête menée par l'OVSG confirme que la majorité des villes et communes interrogées n'anticipent aucune perturbation significative dans le fonctionnement des écoles. Cette stabilité permet aux familles de maintenir leurs routines quotidiennes sans interruption majeure dans le suivi scolaire de leurs enfants.

Le réseau GO! Education Flanders n'a pas entrepris de cartographie précise des impacts pour l'instant, mais n'a reçu aucun signal d'alarme suggérant des blocages ou des fermetures inattendues. Cette absence de perturbations scolaires contraste nettement avec l'interruption totale du trafic aérien et la forte réduction du réseau routier. La grève demeure donc principalement un phénomène urbain et logistique, ciblant les flux de déplacement et les infrastructures de services publics plutôt que les institutions de formation. La manifestation principale se déroulera le long de la Petite Ceinture à Bruxelles, contournant délibérément le centre-ville pour tenter de limiter les embouteillages, bien que les impacts restent massifs pour les usagers du quotidien.