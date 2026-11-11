Grève générale en Espagne contre la crise du logement

Une grève générale nationale paralyse l'Espagne et pousse Pedro Sánchez à avancer les élections législatives au 29 novembre. Madrid et Barcelone sont le théâtre d'incidents.

Une grève générale nationale a secoué l'Espagne le 11 novembre 2026, à l'appel des principaux syndicats du pays. Organisée pour dénoncer la crise du logement, cette mobilisation est la première de ce type depuis 14 ans dans la quatrième économie de la zone euro. Elle s'inscrit dans le prolongement d'un mouvement de protestation né fin septembre.

La journée a été marquée par des arrêts de travail, des piquets de grève et des manifestations dans tout le territoire. Les défilés les plus importants ont eu lieu à Madrid et à Barcelone, où les cortèges se sont achevés par des affrontements avec la police.

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Des défilés suivis d'incidents à Madrid et Barcelone

Les défilés organisés à Madrid et à Barcelone ont rassemblé respectivement 120.000 et 55.000 personnes, selon les autorités. Dans les deux villes, les manifestations se sont terminées par des incidents entre des groupes de manifestants, souvent cagoulés et vêtus de sombre, et les forces de l'ordre.

À Barcelone, plusieurs boutiques du centre-ville ont été vandalisées, leurs vitrines brisées, et des poubelles ont été enflammées. Les agents de la police régionale catalane, les Mossos d'Esquadra, sont intervenus pour disperser ces petits groupes.

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À Madrid, des échauffourées ont éclaté sur une grande place du centre-ville. Dans les deux capitales, la police a fait usage de lanceurs de balles de caoutchouc et de gaz lacrymogène. Sous une pluie battante, de nombreux manifestants s'étaient abrités sous des parapluies avant que la situation ne dégénère en fin de journée.

Une colère liée aux loyers et au manque de logements publics

Les manifestants réclament avant tout le droit à un logement digne, une baisse des loyers et la possibilité d'acheter un logement. Dans les cortèges, de nombreux jeunes, particulièrement touchés par la crise, côtoyaient des manifestants plus âgés.

Un locataire interrogé sur place a expliqué vivre seul, dans un appartement dont l'état est selon lui assez lamentable. Il paie un loyer d'un peu plus de 600 euros pour un logement sans chauffage ni climatisation, un montant qu'il juge inférieur aux prix du marché.

D'autres participants ont souligné que la construction de logements publics a fortement reculé. Selon eux, cette baisse a contribué à aggraver progressivement le problème, et ils estiment que la pression de la rue finira par pousser les gouvernements à agir.

Syndicats, patronat et partis : des positions opposées

Les principaux syndicats espagnols ont appelé à cette grève pour soutenir la contestation sociale sur le logement. Le mouvement a entraîné des perturbations dans les transports publics, et des militants ont bloqué plusieurs axes routiers autour de centres logistiques.

La participation a été particulièrement forte dans les secteurs travaillant en rotation d'équipes. Elle a été plus importante dans les zones côtières du nord, de l'est et du sud de l'Espagne.

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Cette lecture n'est pas partagée par le patronat. Les organisations CEOE et CEPYME, qui représentent les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises, ont exprimé une analyse différente de la portée du mouvement.

Le Parti populaire a dénoncé la mobilisation et promis d'abroger les décrets adoptés en cas de retour au pouvoir. Le parti d'extrême droite Vox a également critiqué ce mouvement.

Élections anticipées et suites du mouvement

Le Premier ministre Pedro Sánchez a avancé au 29 novembre les élections législatives, initialement prévues en 2027. Cette décision fait suite à l'échec des députés à adopter un paquet de mesures destiné à enrayer la crise du logement.

Pedro Sánchez soutient le mouvement, bien que certains manifestants lui reprochent son action. Il entend faire adopter dès jeudi une partie de ces mesures au Parlement espagnol.

La suite dépendra donc à la fois du vote attendu au Parlement cette semaine et du scrutin du 29 novembre, dont l'issue déterminera le sort des mesures sur le logement.