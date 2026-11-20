Des milliers de jeunes et syndicats ont participé à des grèves internationales les 20-22 novembre 2026. Mobilisations massives en Italie, Allemagne, France et Royaume-Uni.

La colère sociale a atteint un niveau critique à travers l'Europe lors des 20, 21 et 22 novembre 2026, marquant une étape décisive dans la contestation des politiques économiques et de défense. Cette mobilisation historique a rassemblé des dizaines de milliers de citoyens, avec une participation estimée à plus d'un million de personnes en Italie uniquement, suite aux appels lancés conjointement par des syndicats, des associations et des organisations de jeunesse. De la Confédération générale du travail (CGIL) aux groupes étudiants indépendants, en passant par les mobilisations à Berlin, Madrid, Paris et Londres, l'Europe entière a répondu présent pour réclamer justice sociale et paix.

Mobilisation massive en Italie pour la justice sociale

La CGIL a organisé une grève générale nationale majeure, accompagnée de près d'une centaine de manifestations locales disséminées dans tout le pays. Maurizio Landini, secrétaire général de la CGIL, a pris la parole près du Colisée à Rome pour saluer cette participation sans précédent. Il a déclaré que cette force démontrait non seulement la colère face aux injustices, mais aussi l'espoir placé dans le dynamisme et la volonté des jeunes générations qui refusent de rester silencieuses si le gouvernement ne les écoute pas.

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À Rome, trois cortèges principaux ont défilé, tandis qu'à Milan, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont investi les rues pour protester. Les revendications étaient claires : opposition au réarmement militaire, lutte contre le coût de la vie élevé et demande urgente d'un changement des politiques économiques et sociales du gouvernement en place. La colère sociale, qui gronde depuis des semaines, a atteint son paroxysme avec cette journée de mobilisation internationale.

Jeunesse allemande contre la militarisation et le retour du service militaire

En Allemagne, la contestation a été portée principalement par des étudiants et des jeunes, avec environ 21 000 participants recensés dans près de 70 villes à travers le pays. À Berlin, un millier de jeunes se sont rassemblés pour exprimer leur forte opposition au réarmement de l'Allemagne et à la crainte d'un retour du service militaire obligatoire. Cette mobilisation reflète une angoisse profonde face à la direction que prend la défense nationale et ses implications budgétaires.

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Helen Kossatz, 18 ans, a exprimé avec véhémence les sentiments de nombreux participants, affirmant qu'il n'est pas défendable d'obliger quiconque à apprendre à tuer et à envoyer des jeunes à la guerre. Elle a souligné que la course à l'armement n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne et que la militarisation entraîne inévitablement des coupes budgétaires préjudiciables à d'autres secteurs essentiels, notamment l'éducation et les services sociaux.

Syndicats européens et droits sociaux : une coordination sans précédent

Cette dynamique de résistance a dépassé les frontières nationales grâce à une coordination inédite entre syndicats et associations de droit au logement provenant de Belgique, de Grande-Bretagne, d'Espagne, de France, de Grèce, d'Italie et du Portugal. Ces organisations ont formulé six revendications communes qui résonnent avec force dans toutes les capitales touchées par le mouvement. Ces demandes incluent la garantie d'un logement pour tous, la baisse des prix des produits de première nécessité, l'augmentation des salaires et la taxation des plus riches.

La fin des politiques de réarmement constitue également une exigence centrale de cette coalition paneuropéenne. Pour l'historien français Sylvain Boulouque, bien qu'une telle coordination à l'échelle européenne ne soit pas complètement inédite dans l'histoire, la dynamique actuelle, initiée et portée principalement par les jeunes, revêt une importance particulière et une urgence nouvelle. Ce mouvement unifie des revendications sociales et géopolitiques autour d'un objectif commun de justice.

Souffrances étudiantes et contexte politique tendu au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, à Londres, des centaines de personnes, dont des écoliers en uniforme, se sont rassemblées sous une forte surveillance policière, malgré la présence de contre-manifestants d'extrême droite. La colère des étudiants est motivée par les dettes astronomiques qu'ils accumulent pour financer leurs études et le sentiment d'un avenir compromis. Mihaela Ivanova, 23 ans, a dénoncé avec justesse la situation désespérée de sa génération.

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Elle a souligné que la jeunesse ne bénéficiait d'aucune sécurité quant à son avenir, pointant du doigt une catastrophe climatique imminente, une crise du coût de la vie persistante et une crise énergétique qui s'aggravent chaque jour. Ces voix étudiantes s'ajoutent à celles de militants plus âgés pour créer un front commun exigeant des changements structurels profonds dans la gestion des ressources et de l'avenir collectif de la nation.

Anniversaires symboliques et mobilisations en France et en Espagne

En France, la mobilisation coïncide avec le huitième anniversaire du mouvement des gilets jaunes, un soulèvement historique parti des revendications sur les prix des carburants. Les symboles de cette révolte populaire ont refait surface cet automne, rappelant la profondeur des tensions sociales persistantes. Des manifestations sont prévues samedi, montrant que l'élan contestataire ne faiblit pas et s'inscrit dans une durée longue.

En Espagne, à Madrid, des centaines de manifestants se sont réunis pour défendre l'enseignement public et protester contre l'augmentation des dépenses militaires. Cette journée, coïncidant avec l'anniversaire de la mort de Franco, donne traditionnellement lieu à des rassemblements antifascistes en soirée, ajoutant une dimension historique et mémorielle forte à la contestation actuelle. Des drapeaux de l'Union des étudiants, représentant un poing serré tenant un crayon et une clé, ont été brandis fièrement par la foule.

Patricia Sanz, professeure d'histoire de 56 ans, a exprimé sa joie de voir les élèves défendre l'enseignement public avec autant de passion. La présence massive de lycéens, comme l'a noté Olivia Ferrario, 18 ans, à Milan, confirme que l'éducation reste un droit fondamental et non un privilège. Les pancartes et les slogans portés dans les rues d'Europe démontrent une jeunesse unie, déterminée à faire entendre sa voix contre la guerre, la pauvreté et l'oubli des droits fondamentaux.