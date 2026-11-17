Syndicats CGSP et CSC organisent une grève et manifestation à Namur le 18 novembre pour dénoncer les réformes locales jugées destructrices pour les services publics.

Les services publics de proximité et les agents de la fonction publique locale ont lancé un appel massif à la mobilisation pour la journée du 18 novembre. Cette date marquera le point d'orgue d'une colère grandissante contre ce que les organisations syndicales perçoivent comme une destruction systématique des structures administratives existantes. La grève vise principalement les communes et les Centres publics d'action sociale, qui devront faire face à une perturbation significative de leur fonctionnement quotidien.

Réformes perçues comme un massacre systémique

La CGSP et la CSC ont diffusé un tract syndical employant des termes extrêmement vigoureux pour qualifier la situation actuelle. Les acteurs du secteur affirment que les mesures en cours ne constituent pas une simple réforme administrative, mais bel et bien un massacre des institutions. Cette rhétorique s'explique par une série de changements structurels majeurs qui touchent directement l'emploi et la gestion des pouvoirs locaux, créant un climat de tension profond chez les agents concernés.

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Fin des nominations et contractualisation généralisée

Les syndicats dénoncent spécifiquement la fin des nominations traditionnelles au sein de la fonction publique. Ils s'opposent à la généralisation de la contractualisation des agents, une mesure qui modifie fondamentalement les conditions de stabilité professionnelle. Cette critique s'articule également autour de la fusion des communes et des Centres publics d'action sociale, ainsi que de la méthode utilisée pour la suppression des provinces. L'ensemble de ces réformes est jugé comme attaquant tous les piliers fondamentaux de la structure administrative locale.

Menaces sur les budgets et la viabilité des services

La préoccupation des syndicats dépasse le cadre strictement statutaire pour toucher aux moyens financiers d'action. Les organisations mettent en avant la diminution, voire la suppression totale, des aides à l'emploi telles que les APE. Elles dénoncent également la réduction des financements octroyés aux pouvoirs locaux et l'arrivée imminente d'un décret visant à instaurer un régime d'emploi unique pour l'ensemble des administrations territoriales. Selon leurs estimations, ces mesures de rigueur budgétaire risquent de mettre à mal la viabilité même des administrations.

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Impact concret sur les citoyens et le quotidien

Les conséquences pratiques de ce mouvement social seront directement ressenties par la population wallonne. Les services situés aux guichets des communes et des CPAS pourraient connaître des fermetures partielles ou totales. Au-delà de l'administration, de nombreux services publics essentiels sont menacés, notamment certaines crèches, les maisons de repos, les hôpitaux publics, les piscines municipales ainsi que le service de collecte des déchets. Les citoyens sont donc invités à anticiper d'éventuelles perturbations dans leur vie quotidienne.

Calendrier précis de la manifestation à Namur

La logistique de la protestation est clairement définie pour les participants et les observateurs. Le cortège de manifestants s'élancera précisément à 10 h de la gare SNCB à Namur. La fin du défilé et la concentration finale sont prévues avant 13 heures à proximité du parlement de Wallonie. Cette localisation géographique n'est pas anodine, car elle vise à interpeller directement les décideurs politiques régionaux responsables de ces réformes structurelles et des mesures d'économies associées.