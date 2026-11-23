Manifestation nationale le 23 novembre à Bruxelles contre l'austérité. Les transports publics et l'espace aérien belge sont fortement perturbés par les grèves syndicales.

Une vaste mobilisation syndicale et citoyenne s'est déroulée le lundi 23 novembre à Bruxelles, marquant une étape clé dans l'opposition à la politique économique actuelle. Les principales organisations syndicales, notamment la CSC, la FGTB et Synova, ont appelé à une journée d'action commune pour dénoncer publiquement les mesures d'austérité du gouvernement fédéral. Cette action collective vise directement à protester contre la détérioration continue du pouvoir d'achat des ménages belges.

Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés autour de 9h30 près de la gare du Nord pour le point de départ du cortège. Les participants, vêtus aux couleurs distinctives de leurs syndicats respectifs, ont convergé vers le boulevard du Roi Albert II. Cette mobilisation symbolise l'élargissement de la base militante, incluant désormais des mutualités, des associations de lutte contre la pauvreté et des mouvements environnementaux aux côtés des travailleurs.

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Le rôle central des syndicats CSC et FGTB

Les organisations CSC, FGTB et Synova ont constitué un front commun solide pour organiser cette grande mobilisation citoyenne. Elles cherchent à rassembler davantage de participants que les 30.000 à 50.000 personnes présentes lors de la précédente manifestation du 9 octobre. À cette époque précédente, seules la CSC et la FGTB soutenaient l'action, mais cette fois-ci, Synova participe également activement à l'initiative.

Le mouvement a également intégré les étudiants qui ont multiplié les actions ces derniers mois. Ces jeunes dénoncent la hausse du minerval et les coûts élevés associés à leurs études. Les récentes réformes de l'enseignement constituent un point de friction majeur pour cette catégorie de citoyens, qui ont rejoint les rangs des pensionnés et des citoyens engagés dans cette journée de protestation.

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Perturbations majeures des transports aériens

L'espace aérien belge a connu une interruption totale de ses opérations normales du 7h00 au 21h00. Cette paralysie est due à la grève des contrôleurs aériens organisés par la société Skeyes. Les perturbations se sont fait sentir dès 06h00, provoquant des caos logistiques pour les voyageurs. À l'aéroport de Charleroi, une dizaine de vols prévus entre 06h20 et 07h00 ont été annulés, comme l'indiquait le tableau d'affichage en ligne.

À Brussels Airport, la situation reste critique avec seulement 25 vols assurés au total. Seuls 11 départs et 14 arrivées ont été possibles, exclusivement entre 6h et 7h, puis entre 21h et 22h. Cela représente environ 6 % des vols habituellement prévus en temps normal. Cette réduction drastique du trafic aérien illustre l'ampleur des mesures de grève prises par les professionnels du secteur.

Chaos sur les réseaux Stib et Letec

Le réseau de transport bruxellois Stib fonctionne à un rythme très réduit en raison de la participation massive de son personnel à la manifestation. Selon le bilan publié à 05h30, seuls les métros des lignes 1 et 5 circulent. Les autres lignes de métro sont fermées, contraignant les usagers à rechercher des alternatives de transport immédiates.

Les services de tram et de bus sont également affectés de manière significative. Un tiers des lignes de tram est desservi, avec des circulations limitées sur les lignes 4, 7, 8, 10, 82 et 92. Pour les bus, seules les lignes 14, 29, 36, 56, 58, 59, 71, 73, 87 et 95 restent opérationnelles, comme confirmé par la société de transport public dans ses communications officielles.

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Le réseau de la société de transport Letec subit lui aussi des disruptions importantes dans la région de Liège et Verviers. Sur les 205 lignes normalement desservies, 18 sont totalement arrêtées. 98 lignes fonctionnent avec une fréquence réduite, tandis que 89 lignes assurent un service normal. Au total, près de la moitié des voyages prévus sur ce réseau ont été supprimés pour cette journée d'action.

Le cortège a ensuite rejoint l'esplanade de l'Europe à la gare du Midi, traversant le boulevard du Jardin Botanique et la petite ceinture. Après les discours des représentants syndicaux et associatifs, cette convergence géographique a symbolisé l'unité des différents acteurs sociaux. La manifestation a ainsi atteint son point final au cœur institutionnel de la capitale, marquant une pression accrue sur les décideurs politiques.