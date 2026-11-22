Le 23 novembre, la Belgique subit une paralysie générale. Syndicats et citoyens bloquent transports et aéroports pour dénoncer les mesures du gouvernement fédéral.

Une mobilisation historique se prépare pour le 23 novembre à Bruxelles, orchestrée par une coalition inédite de forces syndicales, associatives et citoyennes. Cette journée d'action vise directement à dénoncer la politique d'austérité du gouvernement fédéral et la dégradation continue du pouvoir d'achat des ménages belges. Les acteurs de la société civile entendent ainsi exprimer leur mécontentement face aux décisions économiques prises par les exécutants nationaux.

Mobilisation syndicale élargie et acteurs associatifs

Les trois principaux syndicats, à savoir la CSC, la FGTB et le Synova, ont appelé en front commun à une grande mobilisation citoyenne pour ce lundi. L'objectif affiché est de dépasser les résultats de la précédente manifestation nationale du 9 octobre, qui avait réuni entre 30 000 et 50 000 personnes. Lors de cet événement précédent, seuls la CSC et la FGTB soutenaient officiellement l'action, tandis que le Synova demeurait en marge.

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Cette nouvelle initiative cherche délibérément à élargir sa base militante en accueillant une diversité d'acteurs sociaux. Mutualités, associations de lutte contre la pauvreté, mouvements environnementaux, acteurs culturels, organisations féministes et organisations de jeunesse sont attendus sur les places bruxelloises. Les pensionnés et les citoyens engagés sont également conviés à rejoindre les travailleurs en grève.

Perturbations massives dans les transports en commun

Le réseau de la Stib est déjà fortement perturbé en raison de la participation du personnel à la manifestation nationale contre les mesures du gouvernement fédéral. Dans son premier bilan publié à 05H30, la société de transport public bruxelloise indique que seules deux lignes de métro sur quatre sont desservies. Les trains circulent exclusivement sur les lignes 1 et 5 lors de l'aube du 23 novembre.

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Concernant les modes de transport de surface, la situation reste critique pour les usagers. Un tiers des lignes de tram est uniquement desservi. Les circulations sont limitées aux lignes 4, 7 (entre Heysel et Docks Bruxsel, et entre Leopold III et Vanderkindere), 8, 10, 82 et 92. Le réseau bus reste partiellement opérationnel avec les lignes 14, 29, 36, 56, 58, 59, 71, 73, 87 (prolongé vers Etangs Noirs) et 95.

Sur le réseau de la société Letec, le réseau Liège-Verviers subit également de lourdes conséquences ce lundi matin. Sur les 205 lignes desservies, 18 sont totalement à l'arrêt. Une vaste majorité, soit 98 lignes, fonctionne avec une fréquence réduite. Seules 89 lignes sont assurées normalement, représentant près de la moitié des voyages prévus qui ont été supprimés.

Paralysie de l'espace aérien et aéroports

L'espace aérien belge connaît une fermeture totale de 07h00 à 21h00 en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Skeyes, l'organisme responsable, a confirmé que le trafic serait paralysé dès 07h00. Toutefois, les perturbations se font déjà sentir dès 06h00 pour les voyageurs au départ de l'aéroport de Charleroi, où une dizaine de vols prévus entre 06h20 et 07h00 ont été annulés.

Brussels Airport maintient une activité minimale avec 25 vols assurés, dont 11 au départ et 14 à l'arrivée. Ces vols sont concentrés sur des créneaux horaires spécifiques, uniquement entre 6h et 7h et entre 21h et 22h. Cette capacité réduite représente seulement 6 % du trafic aérien prévu en temps normal pour un jour ouvré standard.

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Contexte politique et enjeux sociétaux

Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de tensions accrues autour des réformes de l'enseignement et des coûts pour les jeunes. Les étudiants, qui ont enchaîné les actions ces derniers mois pour dénoncer la hausse du minerval, rejoignent massivement le mouvement. Les syndicats entendent ainsi montrer que la colère sociale dépasse le cadre strictement syndical traditionnel.

Le Rassemblement national du 23 novembre constitue donc un test majeur pour la coalition gouvernementale. Les organisateurs espèrent rassembler nettement plus de participants que lors du 9 octobre, marquant ainsi un point de rupture avec la gestion économique actuelle de la Belgique.