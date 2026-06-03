Grève sauvage chez Skeyes : des perturbations importantes dans le trafic aérien belge

La grève sauvage chez Skeyes a causé des perturbations importantes dans le trafic aérien belge, entraînant la suppression de plus de 200 vols et la frustration des passagers. Les raisons de la grève sont liées à un accord préliminaire entre la direction et la fédération chrétienne des syndicats, qui prévoyait des mesures de compensation pour les employés concernés par la création d'un centre de contrôle aérien centralisé à Namur.

Une grève sauvage chez Skeyes a causé des perturbations importantes dans le trafic aérien belge, entraînant la suppression de plus de 200 vols et la frustration des passagers.

Les raisons de la grève sont liées à un accord préliminaire entre la direction et la fédération chrétienne des syndicats, qui prévoyait des mesures de compensation pour les employés concernés par la création d'un centre de contrôle aérien centralisé à Namur. Les employés contestaient l'accord, car ils estimaient que le secrétaire général du syndicat n'avait pas consulté suffisamment les employés avant de conclure l'accord.

La grève a été déclenchée par un employé mécontent, qui a convaincu quelques collègues de rejoindre la grève, qui s'est ensuite étendue à l'ensemble de l'entreprise. Les conséquences de la grève ont été considérables, avec des perturbations importantes dans le trafic aérien, des milliers de passagers en colère et des coûts importants pour les compagnies aériennes





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