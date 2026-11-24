Skeyes juge disproportionné le nouveau préavis de grève des syndicats CSC et SLFP couvrant un mois. L'entreprise refuse la conciliation et craint pour la sécurité aérienne.

Les syndicats CSC et SLFP ont déposé un nouveau préavis de grève auprès de l'entreprise Skeyes, couvrant la période allant du 9 décembre au 9 janvier. Cette annonce intervient juste après une première journée d'action menée par le personnel lundi, marquant une escalade significative dans les tensions sociales au sein du contrôleur de la navigation aérienne belge.

Une durée jugée disproportionnée par la direction

La direction de Skeyes a immédiatement qualifié cette démarche syndicale de " disproportionnée " dans une réaction publique diffusée mardi. L'entreprise estime que bloquer les opérations pendant un mois entier, incluant une période de vacances, est inacceptable au regard des points actuellement en discussion. Pour Skeyes, cette durée crée une incertitude opérationnelle inacceptable pour l'ensemble du secteur aéronautique, risquant de perturber, voire d'interrompre, le trafic aérien avec un délai de prévenance jugé insuffisant.

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Refus de la conciliation et rupture de confiance

Face à cette nouvelle initiative, la direction de Skeyes a officiellement refusé, dans les conditions actuelles, la proposition de conciliation. L'entreprise rappelle que tous les syndicats représentatifs avaient signé un accord de médiation le 14 octobre, engageant à œuvrer pour la paix sociale et à ne pas remettre en question les éléments déjà validés. Selon Skeyes, le dépôt de ce préavis va à l'encontre de ces engagements précédents et soulève de sérieuses questions quant au respect de la parole donnée par les partenaires sociaux.

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Impact sur les passagers et réputation du secteur

Le passager est identifié comme la principale victime collatérale de ce conflit, risquant de devenir le " jouet " d'un conflit social dont il n'est pas partie prenante. Skeyes met en garde contre les conséquences économiques lourdes et l'atteinte potentielle à la réputation du secteur aéronautique belge. L'entreprise insiste sur la nécessité de protéger les usagers contre l'arbitraire syndical qui pourrait surgir avec des grèves courtes ou imprévisibles.

Appel à un cadre légal plus strict

Pour remédier à ces risques, Skeyes plaide pour le déploiement d'un cadre légal visant à fixer des délais de préavis de grève clairs, suffisamment longs, et à organiser un service minimum dans le domaine du contrôle aérien. Bien que l'entreprise affirme respecter le droit de grève, elle juge que les modalités et la portée du préavis actuel contreviennent à l'esprit du statut syndical. La direction affirme son intention de poursuivre une concertation sociale constructive, mais exige le respect des accords conclus et un esprit de raison pour éviter de nouvelles perturbations.